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https://arabic.sputniknews.com/20211205/عسكريون-صوماليون-يعودون-إلى-مقديشو-بعد-إتمام-تدريبات-في-تركيا-1053590578.html
عسكريون صوماليون يعودون إلى مقديشو بعد إتمام تدريبات في تركيا
عسكريون صوماليون يعودون إلى مقديشو بعد إتمام تدريبات في تركيا
عاد أكثر من 100 من أفراد القوات الخاصة الصومالية، الذين أكملوا تدريباتهم في تركيا، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في وقت متأخر من يوم أمس السبت. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:03+0000
2021-12-05T15:03+0000
رصد عسكري
تركيا
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وهبط عناصر الكوماندوز العائدون في مطار "عدن أدي" الدولي واستقبلهم قائد فرقة المشاة بالجيش الوطني الصومالي محمد التهليل بيهي ومسؤولون كبار آخرون.وقال مسؤولون عسكريون لوكالة الأناضول يوم أمس السبت، إن "عناصر الكوماندوز تلقوا تدريبات حديثة من القوات المسلحة التركية في مقاطعة "إسبارطة" التركية.ومن المزمع أن ينضموا إلى القوة العسكرية الشهيرة والأكثر فاعلية في البلاد المسماة غورغور (النسور)، والذين تم تدريبهم جميعًا من قبل تركيا.وأضاف المسؤولون أن "القوات الخاصة ستنتشر على خط المواجهة لمحاربة جماعة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة".ودأبت تركيا على تدريب جنود صوماليين على مدى السنوات الأربع الماضية كجزء من اتفاقية التعاون في مجال التدريب العسكري لعام 2010.وقدمت تركيا الشهر الماضي أيضًا تبرعًا بمركبات عسكرية، بما في ذلك شاحنات وسيارات إسعاف، إلى الجيش الوطني الصومالي كجزء من دعم أنقرة للجيش الوطني.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/تركيا-تعلن-عزمها-إنتاج-طائرات-عسكرية-بالتعاون-مع-روسيا-1053585584.html
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رصد عسكري, تركيا

عسكريون صوماليون يعودون إلى مقديشو بعد إتمام تدريبات في تركيا

15:03 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / الذهاب إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
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عاد أكثر من 100 من أفراد القوات الخاصة الصومالية، الذين أكملوا تدريباتهم في تركيا، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في وقت متأخر من يوم أمس السبت.
وهبط عناصر الكوماندوز العائدون في مطار "عدن أدي" الدولي واستقبلهم قائد فرقة المشاة بالجيش الوطني الصومالي محمد التهليل بيهي ومسؤولون كبار آخرون.
وقال مسؤولون عسكريون لوكالة الأناضول يوم أمس السبت، إن "عناصر الكوماندوز تلقوا تدريبات حديثة من القوات المسلحة التركية في مقاطعة "إسبارطة" التركية.
ومن المزمع أن ينضموا إلى القوة العسكرية الشهيرة والأكثر فاعلية في البلاد المسماة غورغور (النسور)، والذين تم تدريبهم جميعًا من قبل تركيا.
وأضاف المسؤولون أن "القوات الخاصة ستنتشر على خط المواجهة لمحاربة جماعة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة".
مقاتلة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
تركيا تعلن عزمها إنتاج طائرات عسكرية بالتعاون مع روسيا
13:40 GMT
ودأبت تركيا على تدريب جنود صوماليين على مدى السنوات الأربع الماضية كجزء من اتفاقية التعاون في مجال التدريب العسكري لعام 2010.
وقدمت تركيا الشهر الماضي أيضًا تبرعًا بمركبات عسكرية، بما في ذلك شاحنات وسيارات إسعاف، إلى الجيش الوطني الصومالي كجزء من دعم أنقرة للجيش الوطني.
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