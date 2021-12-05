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https://arabic.sputniknews.com/20211205/علامات-تدل-على-أن-بولك-قد-يشير-إلى-حالة-خطيرة-1053600824.html
علامات تدل على أن بولك قد يشير إلى حالة خطيرة
علامات تدل على أن بولك قد يشير إلى حالة خطيرة
تعتبر عملية التبول هي الطريقة التي تقوم بها أجسامنها بالتخلص من الأملاح والمياه التي لا نحتاجها، لكن البول أيضا يمكن أن يخبرنا بمعلومات مهمة عن صحتنا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T19:56+0000
2021-12-05T19:56+0000
مرض السكري
مجرى البول
الكلى
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ويمكن أن تخبرك رائحة البول بالكثير عن جسمك، قبل أو خلال ظهور أعراض قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة، بحسب express.أول هذه الحالات هو مرض السكري من النوع 2، إذ يمكن أن يشير التبول المتكرر لاسيما في ساعات الليل إلى وجود داء السكري من النوع 2 في مجرى الدم.وفي هذه الحالة لا يمكن للكلى مواكبة كمية الجلوكوز الزائدة، مما ينتج عنه المزيد من البول، مع رائحة قوية.لكن حال لاحظت وجود دم في بولك أو كانت رائحته كريهة، فإن الحديث لا يدور وقتها عن داء السكري، بل حصوات الكلى، التي تتكون نتيجة تراكم المواد الكيميائية في الجسم.هذه الحصوات قد تخرج في البول حال كانت صغيرة، لكن إن كانت أكبر حجما فيمكن إزالتها من خلال الجراحة.هناك حالة ثالثا أكثر خطرا، يمكن أن يخبرك بها لون البول ورائحته، إذ يعد البول الداكن مع رائحة قوية أحد أعراض فشل الكبد الثانوية.في هذه الحالة قد تظهر لديك أعراض أخرى بما في ذلك التعب الشديد والغثيان واصفرار الجلد وظهور بقع حمراء على راحة يديك.إلا أنه يجب التنويه إلى أن رائحة البول الكريهة قد تكون عرضا للسكري من النوع 2 وحصوات الكلى والفشل الكبدي، لكن هناك أسبابا أكثر شيوعا لرائحة البول الكريهة، بينها نظامك الغذائي.إذ يمكن أن تؤدي أطعمة مثل الأسماك والثوم والقهوة إلى تغيير رائحة البول.ويمكنك زيارة الطبيب، حال وجدت نفسك تتردد على المرحاض كثيرا للتبول لاسميا أثناء الليل، أو وجدت بولك عكرا، أو كنت تشعر بالحرقة خلال التبول.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/4-أعراض-فشل-الكبد-أحدها-له-علاقة-بالعضلات-1050248902.html
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مرض السكري, مجرى البول, الكلى

علامات تدل على أن بولك قد يشير إلى حالة خطيرة

19:56 GMT 05.12.2021
© flickr.com / Alisha Vargasدراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© flickr.com / Alisha Vargas
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تعتبر عملية التبول هي الطريقة التي تقوم بها أجسامنها بالتخلص من الأملاح والمياه التي لا نحتاجها، لكن البول أيضا يمكن أن يخبرنا بمعلومات مهمة عن صحتنا.
ويمكن أن تخبرك رائحة البول بالكثير عن جسمك، قبل أو خلال ظهور أعراض قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة، بحسب express.
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أول هذه الحالات هو مرض السكري من النوع 2، إذ يمكن أن يشير التبول المتكرر لاسيما في ساعات الليل إلى وجود داء السكري من النوع 2 في مجرى الدم.
وفي هذه الحالة لا يمكن للكلى مواكبة كمية الجلوكوز الزائدة، مما ينتج عنه المزيد من البول، مع رائحة قوية.
لكن حال لاحظت وجود دم في بولك أو كانت رائحته كريهة، فإن الحديث لا يدور وقتها عن داء السكري، بل حصوات الكلى، التي تتكون نتيجة تراكم المواد الكيميائية في الجسم.
هذه الحصوات قد تخرج في البول حال كانت صغيرة، لكن إن كانت أكبر حجما فيمكن إزالتها من خلال الجراحة.
هناك حالة ثالثا أكثر خطرا، يمكن أن يخبرك بها لون البول ورائحته، إذ يعد البول الداكن مع رائحة قوية أحد أعراض فشل الكبد الثانوية.
في هذه الحالة قد تظهر لديك أعراض أخرى بما في ذلك التعب الشديد والغثيان واصفرار الجلد وظهور بقع حمراء على راحة يديك.
إلا أنه يجب التنويه إلى أن رائحة البول الكريهة قد تكون عرضا للسكري من النوع 2 وحصوات الكلى والفشل الكبدي، لكن هناك أسبابا أكثر شيوعا لرائحة البول الكريهة، بينها نظامك الغذائي.
إذ يمكن أن تؤدي أطعمة مثل الأسماك والثوم والقهوة إلى تغيير رائحة البول.
ويمكنك زيارة الطبيب، حال وجدت نفسك تتردد على المرحاض كثيرا للتبول لاسميا أثناء الليل، أو وجدت بولك عكرا، أو كنت تشعر بالحرقة خلال التبول.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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