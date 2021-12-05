https://arabic.sputniknews.com/20211205/علماء-أوميكرون-أتى-من-لص-يزور-الكثير-من-المنازل-1053598663.html

علماء: أوميكرون أتى من "لص" يزور الكثير من المنازل

علماء: أوميكرون أتى من "لص" يزور الكثير من المنازل

اقترح علماء أن متحور فيروس كورونا التاجي "أوميكرون"، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، قد أتى من أحد الحيوانات المشهورة زيارتها الكثيرة للمنازل، لكن علماء آخرين لديهم... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T18:45+0000

2021-12-05T18:45+0000

2021-12-05T18:45+0000

مجتمع

منوعات

علوم

دراسة

فيروس كورونا

أوميكرون

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ووفقا للنظرية الجديدة، فإن حيوان ما قد التقط فيروس "SARS-CoV-2"، وهو الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، في عام 2020، بحسب تقير نشر في "STAT"."تبادل" الفيروسات بين البشر والحيونات والبقاء للأقوىووفقا للمصادر العلمية، فإنه وبعد تراكم العديد من الطفرات لدى الحيوانات، يعود الفيروس التاجي المعدل للانتقال إلى البشر.ويصف العلماء سلسلة الأحداث هذه بأنها "أمراض عكسية حيوانية المنشأ"، حيث ينتقل العامل الممرض من الإنسان إلى الحيوان، لتحدث بعد ذلك عملية معاكسة، وتنتقل الجرثومة من الحيوانات إلى البشر بعد تعدلها، ليلي ذلك مرض حيواني المنشأ يصيب البشر، وهو ما حدث بحالة متحور أوميكرون."لص المنازل" أو الإنسان... آراء مختلفةوبحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "livescience"، يحمل أوميكرون سبع طفرات من شأنها أن تسمح للمتغير بإصابة القوارض، مثل الفئران والجرذان، بحسب أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في تولين.بالإضافة إلى هذه المتغيرات الجينية "أي تكيف القوارض"، فإن الأوميكرون يحمل عددا كبيرا من الطفرات التي لم تُشاهد في أي متحورات أخرى من "SARS-CoV-2"، ويعتبر بعض العلماء أن هذا دليلا محتملا على أن البديل ظهر في مضيف حيواني مثل الجرذان، التي قد تدخل المنازل خلسة لسرقة الطعام.وذكرت مجلة "Science" العلمية، أن هذه إحدى النظريات الرائدة التي اقترحها العلماء حول تطور المتحور، حيث قد يصاب الشخص الذي يعاني من نقص المناعة بكوفيد 19 ولكنه بدلا من الشفاء يصاب بعدوى مزمنة، ولا يمكنه التخلص من الفيروس، ومع استمرار الأخير بالتكاثر تظهر الطفرات.وقد يكون أوميكرون ظهر لأول مرة في مجتمع يعاني من ضعف في المراقبة الفيروسية (أي ضعف في إجراءات الصحية العامة)، مما يعني أنه قد انتشر وتطور، دون أن يلاحظه أحد، لمدة تزيد عن عام.وبدوره، قال عالم الأحياء التطورية، أندرو رامبو، من جامعة إدنبرة، إنه لكي يكون هذا صحيحا، يجب أن يكون السكان المصابون معزولين تماما، بحيث لا ينتشر أوميكرون خارج مجموعتهم، وقال: "لست متأكدا من وجود أي مكان في العالم معزول بما يكفي لنقل هذا النوع من الفيروسات لتلك المدة الزمنية دون ظهوره في أماكن مختلفة".

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مجتمع, منوعات, علوم, دراسة, فيروس كورونا, أوميكرون