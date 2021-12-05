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https://arabic.sputniknews.com/20211205/علماء-أوميكرون-أتى-من-لص-يزور-الكثير-من-المنازل-1053598663.html
علماء: أوميكرون أتى من "لص" يزور الكثير من المنازل
علماء: أوميكرون أتى من "لص" يزور الكثير من المنازل
اقترح علماء أن متحور فيروس كورونا التاجي "أوميكرون"، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، قد أتى من أحد الحيوانات المشهورة زيارتها الكثيرة للمنازل، لكن علماء آخرين لديهم... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T18:45+0000
2021-12-05T18:45+0000
مجتمع
منوعات
علوم
دراسة
فيروس كورونا
أوميكرون
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ووفقا للنظرية الجديدة، فإن حيوان ما قد التقط فيروس "SARS-CoV-2"، وهو الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، في عام 2020، بحسب تقير نشر في "STAT"."تبادل" الفيروسات بين البشر والحيونات والبقاء للأقوىووفقا للمصادر العلمية، فإنه وبعد تراكم العديد من الطفرات لدى الحيوانات، يعود الفيروس التاجي المعدل للانتقال إلى البشر.ويصف العلماء سلسلة الأحداث هذه بأنها "أمراض عكسية حيوانية المنشأ"، حيث ينتقل العامل الممرض من الإنسان إلى الحيوان، لتحدث بعد ذلك عملية معاكسة، وتنتقل الجرثومة من الحيوانات إلى البشر بعد تعدلها، ليلي ذلك مرض حيواني المنشأ يصيب البشر، وهو ما حدث بحالة متحور أوميكرون."لص المنازل" أو الإنسان... آراء مختلفةوبحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "livescience"، يحمل أوميكرون سبع طفرات من شأنها أن تسمح للمتغير بإصابة القوارض، مثل الفئران والجرذان، بحسب أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في تولين.بالإضافة إلى هذه المتغيرات الجينية "أي تكيف القوارض"، فإن الأوميكرون يحمل عددا كبيرا من الطفرات التي لم تُشاهد في أي متحورات أخرى من "SARS-CoV-2"، ويعتبر بعض العلماء أن هذا دليلا محتملا على أن البديل ظهر في مضيف حيواني مثل الجرذان، التي قد تدخل المنازل خلسة لسرقة الطعام.وذكرت مجلة "Science" العلمية، أن هذه إحدى النظريات الرائدة التي اقترحها العلماء حول تطور المتحور، حيث قد يصاب الشخص الذي يعاني من نقص المناعة بكوفيد 19 ولكنه بدلا من الشفاء يصاب بعدوى مزمنة، ولا يمكنه التخلص من الفيروس، ومع استمرار الأخير بالتكاثر تظهر الطفرات.وقد يكون أوميكرون ظهر لأول مرة في مجتمع يعاني من ضعف في المراقبة الفيروسية (أي ضعف في إجراءات الصحية العامة)، مما يعني أنه قد انتشر وتطور، دون أن يلاحظه أحد، لمدة تزيد عن عام.وبدوره، قال عالم الأحياء التطورية، أندرو رامبو، من جامعة إدنبرة، إنه لكي يكون هذا صحيحا، يجب أن يكون السكان المصابون معزولين تماما، بحيث لا ينتشر أوميكرون خارج مجموعتهم، وقال: "لست متأكدا من وجود أي مكان في العالم معزول بما يكفي لنقل هذا النوع من الفيروسات لتلك المدة الزمنية دون ظهوره في أماكن مختلفة".
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مجتمع, منوعات, علوم, دراسة, فيروس كورونا, أوميكرون

علماء: أوميكرون أتى من "لص" يزور الكثير من المنازل

18:45 GMT 05.12.2021
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
اقترح علماء أن متحور فيروس كورونا التاجي "أوميكرون"، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، قد أتى من أحد الحيوانات المشهورة زيارتها الكثيرة للمنازل، لكن علماء آخرين لديهم نظريات أخرى أيضا، منها الإنسان.
ووفقا للنظرية الجديدة، فإن حيوان ما قد التقط فيروس "SARS-CoV-2"، وهو الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، في عام 2020، بحسب تقير نشر في "STAT".

"تبادل" الفيروسات بين البشر والحيونات والبقاء للأقوى

ووفقا للمصادر العلمية، فإنه وبعد تراكم العديد من الطفرات لدى الحيوانات، يعود الفيروس التاجي المعدل للانتقال إلى البشر.
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ويصف العلماء سلسلة الأحداث هذه بأنها "أمراض عكسية حيوانية المنشأ"، حيث ينتقل العامل الممرض من الإنسان إلى الحيوان، لتحدث بعد ذلك عملية معاكسة، وتنتقل الجرثومة من الحيوانات إلى البشر بعد تعدلها، ليلي ذلك مرض حيواني المنشأ يصيب البشر، وهو ما حدث بحالة متحور أوميكرون.

"لص المنازل" أو الإنسان... آراء مختلفة

"أحد الأدلة الرئيسية التي تدعم هذه النظرية هو أن متحور أوميكرون ابتعد عن المتحورات الأخرى لكوفيد 19 وظهر بعد فترة طويلة. يبدو أن منشأ هذا المرض الحيواني العكسي الذي يتبعه مرض حيواني جديد هي نظرية احتمال بالنسبة لي، بالنظر إلى الأدلة المتاحة على الفروع لأن بعضها (المتحورات) غير عادي".

كريستيان أندرسن
اختصاصي المناعة في معهد "سكريبس" للأبحاث
وبحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "livescience"، يحمل أوميكرون سبع طفرات من شأنها أن تسمح للمتغير بإصابة القوارض، مثل الفئران والجرذان، بحسب أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في تولين.
بالإضافة إلى هذه المتغيرات الجينية "أي تكيف القوارض"، فإن الأوميكرون يحمل عددا كبيرا من الطفرات التي لم تُشاهد في أي متحورات أخرى من "SARS-CoV-2"، ويعتبر بعض العلماء أن هذا دليلا محتملا على أن البديل ظهر في مضيف حيواني مثل الجرذان، التي قد تدخل المنازل خلسة لسرقة الطعام.

"إن (جينوم أوميكرون) مثير للاهتمام، بسبب مدى اختلافه الجنوني.. إنه يجعلني أتساءل عما إذا كانت الأنواع الأخرى يمكن أن تصاب بالعدوى المزمنة، مما قد يؤدي إلى ظهور متغيرات جديدة مع العديد من الطفرات. ولكن في هذه المرحلة، أتوقع أن الأوميكرون تطور في إنسان يعاني من نقص المناعة، وليس في حيوان"

مايك ووروبي
عالم الأحياء التطورية في جامعة أريزونا لمجلة "Science" العلمية
وذكرت مجلة "Science" العلمية، أن هذه إحدى النظريات الرائدة التي اقترحها العلماء حول تطور المتحور، حيث قد يصاب الشخص الذي يعاني من نقص المناعة بكوفيد 19 ولكنه بدلا من الشفاء يصاب بعدوى مزمنة، ولا يمكنه التخلص من الفيروس، ومع استمرار الأخير بالتكاثر تظهر الطفرات.
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وقد يكون أوميكرون ظهر لأول مرة في مجتمع يعاني من ضعف في المراقبة الفيروسية (أي ضعف في إجراءات الصحية العامة)، مما يعني أنه قد انتشر وتطور، دون أن يلاحظه أحد، لمدة تزيد عن عام.

"أفترض أن هذا لم يحدث في جنوب إفريقيا، حيث يحدث الكثير من التسلسل (للفيروس)، ولكن في مكان آخر في جنوب قارة إفريقيا خلال موجة الشتاء".

كريستيان دروستن
عالم الفيروسات في مستشفى جامعة شاريتيه في برلين في تصريحات لمجلة "Science" العلمية
وبدوره، قال عالم الأحياء التطورية، أندرو رامبو، من جامعة إدنبرة، إنه لكي يكون هذا صحيحا، يجب أن يكون السكان المصابون معزولين تماما، بحيث لا ينتشر أوميكرون خارج مجموعتهم، وقال: "لست متأكدا من وجود أي مكان في العالم معزول بما يكفي لنقل هذا النوع من الفيروسات لتلك المدة الزمنية دون ظهوره في أماكن مختلفة".
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