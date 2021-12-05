عون من قطر: حزب الله يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه

وقال عون، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، إن الوضع في لبنان يحتاج الى استقرار داخلي، مؤكدا أن "حزب الله" يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه، ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتزام بهذا القرار كاملا. وأكد أن لبنان ليس خارج المنطقة، ويتأثر بكل ما يجري في المنطقة، وأن الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان، داعياً القوى السياسية لكلمة تضامن "ننقذ فيها الوطن وتعيد الكرامة إلى الشعب".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الجمعه الماضية في بيان لها، إن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط، مرحبة بإعلان أستراليا حزب الله بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أن لبنان ما زال بلدا آمنا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، مطمئنا الجميع إلى أنه لا عودة إلى الحروب في لبنان.
وقال عون، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، إن الوضع في لبنان يحتاج الى استقرار داخلي، مؤكدا أن "حزب الله" يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه، ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتزام بهذا القرار كاملا.
وأكد أن لبنان ليس خارج المنطقة، ويتأثر بكل ما يجري في المنطقة، وأن الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان، داعياً القوى السياسية لكلمة تضامن "ننقذ فيها الوطن وتعيد الكرامة إلى الشعب".
وأضاف: "هذا الأمر ليس على لبنان فقط بل معظم دول المنطقة تتعرض لضغوط خارجية. فالجميع يتابع الصراع على مناطق النفوذ بين الدول الكبرى وكذلك المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الجمعه الماضية في بيان لها، إن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط، مرحبة بإعلان أستراليا حزب الله بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.