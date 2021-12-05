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https://arabic.sputniknews.com/20211205/عون-من-قطر-حزب-الله-يلتزم-بتنفيذ-كل-شيء-مطلوب-منه-1053596558.html
عون من قطر: حزب الله يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه
عون من قطر: حزب الله يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أن لبنان ما زال بلدا آمنا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، مطمئنا الجميع إلى أنه لا عودة إلى الحروب في... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T17:25+0000
2021-12-05T17:25+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
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وقال عون، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، إن الوضع في لبنان يحتاج الى استقرار داخلي، مؤكدا أن "حزب الله" يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه، ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتزام بهذا القرار كاملا. وأكد أن لبنان ليس خارج المنطقة، ويتأثر بكل ما يجري في المنطقة، وأن الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان، داعياً القوى السياسية لكلمة تضامن "ننقذ فيها الوطن وتعيد الكرامة إلى الشعب".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الجمعه الماضية في بيان لها، إن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط، مرحبة بإعلان أستراليا حزب الله بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/جعجع-استقالة-قرداحي-ضربة-قوية-لحزب-الله-1053575548.html
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله

عون من قطر: حزب الله يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه

17:25 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Alexander Andreychenkoالرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق "فور سيزون" في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019
الرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق فور سيزون في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Alexander Andreychenko
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أن لبنان ما زال بلدا آمنا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، مطمئنا الجميع إلى أنه لا عودة إلى الحروب في لبنان.
وقال عون، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، إن الوضع في لبنان يحتاج الى استقرار داخلي، مؤكدا أن "حزب الله" يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه، ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتزام بهذا القرار كاملا.
رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
جعجع: استقالة قرداحي ضربة قوية لحزب الله
09:51 GMT
وأكد أن لبنان ليس خارج المنطقة، ويتأثر بكل ما يجري في المنطقة، وأن الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان، داعياً القوى السياسية لكلمة تضامن "ننقذ فيها الوطن وتعيد الكرامة إلى الشعب".

وأضاف: "هذا الأمر ليس على لبنان فقط بل معظم دول المنطقة تتعرض لضغوط خارجية. فالجميع يتابع الصراع على مناطق النفوذ بين الدول الكبرى وكذلك المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الجمعه الماضية في بيان لها، إن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط، مرحبة بإعلان أستراليا حزب الله بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
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