https://arabic.sputniknews.com/20211205/غوغل-تؤجل-عودة-موظفيها-للعمل-من-مكاتبها-هل-أوميكرون-السبب-1053569822.html

غوغل تؤجل عودة موظفيها للعمل من مكاتبها... هل "أوميكرون" السبب

غوغل تؤجل عودة موظفيها للعمل من مكاتبها... هل "أوميكرون" السبب

أجلت شركة "غوغل" الأمريكية عودة موظفيها داخل أمريكا للعمل من داخل مكاتبها من جديد، بعد أن ‏كان من المقرر أن يعودوا في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.‏ 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T06:17+0000

2021-12-05T06:17+0000

2021-12-05T06:17+0000

تكنولوجيا

تكنولوجيا

غوغل

فيروس كورونا

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وقال نائب رئيس أمن الشركة، كريس راكو، في رسالة بريد إلكتروني، أن "غوغل ستنتظر لإعادة تقييم الموقف ومعرفة متى يكون من الآمن العودة إلى بيئة العمل داخل المكتب حتى العام الجديد 2022"، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.ولم يشرح راكو في بريده الإلكتروني الأسباب وراء قرار "غوغل" في تأجيل عودة موظفيها إلى المكتب في 10 يناير 2022، كما أنه لم يذكر متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه حديثا في جنوب أفريقيا.واكتفى راكو بالإشارة إلى أن "غوغل ستسمح لمكاتب معينة بتقرير متى يكون من الآمن العودة إلى المكتب، وأن الشركة ستشكل فرق الاستجابة المحلية للحوادث لمساعدتهم على تقييم مستويات المخاطر".وعلى الرغم من إلغاء تاريخ 10 يناير المقبل كموعد مستهدف لعودة موظفي "غوغل"، إلا أن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" لا تزال تشجع الموظفين على العمل في المكتب "حيث تسمح الظروف بذلك، لإعادة الاتصال بزملائهم شخصيا"، بحسب قولها.يشار إلى أن "غوغل" أعادت بالفعل فتح 90 بالمائة من مكاتبها داخل أمريكا، وأن 40 بالمائة من موظفيها في البلاد دخلوا بالفعل، أما بالنسبة لمواقعها الدولية، فقد أرجأت أيضا عودة عمالها إلى العمل وجها لوجه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

https://arabic.sputniknews.com/20210729/غوغل-وفيسبوك-ترفعان-شعار-التطعيم-أولا-قبل-العودة-للعمل-من-المكتب-1049699651.html

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تكنولوجيا, تكنولوجيا, غوغل, فيروس كورونا