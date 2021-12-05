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في الذكرى السنوية الـ 80 لفك الحصار عن موسكو.. جندي سوفييتي يروي مذكراته
في الذكرى السنوية الـ 80 لفك الحصار عن موسكو.. جندي سوفييتي يروي مذكراته
قبل ثمانين عامًا، شنت القوات السوفيتية هجومًا مضادًا لفك الحصار عن موسكو، وتمكنت من إعادة العدو مئات الكيلومترات، وبددت الأسطورة حول مناعة الجيش الألماني. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:14+0000
2021-12-05T09:14+0000
روسيا
الجيش الأحمر
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وقال كونستانتين يوريفيتش المشارك في المعركة وقتها والذي كان بعمر الـ 18 عامًا في عام 1941: "أتذكر أنه كان لدي حقيبتان، 90 طلقة، بندقية، قنبلتان يدويتان، مجرفة صغيرة ومجرفة كبيرة"، بحسب ما ذكرت قناة "MIR 24".وأكد أنه سيتذكر إلى الأبد يوم 5 ديسمبر 1941، عندما صدرت أوامر الهجوم الذي كانوا ينتظرونه. وكيف انهارت خطة تايفون الألمانية.وأضاف: "لا تنسوا أنه قبل ذلك سيطرت القوات الألمانية على جميع أنحاء أوروبا، والجيش الأحمر كان يتراجع، وعانى من الهزائم، والجيوش الغربية الفرنسية وقوات المشاة البريطانية فروا واستسلموا ببساطة ".تم إجراء الهجوم ببراعة، وجلبت القيادة السوفيتية احتياطيات لا يعرفها العدو، ثم تعرض الألمان لهجوم بالطيران والدبابات وسلاح المشاة.أعاد الجيش الأحمر العدو لمسافة 150-200 كيلومتر من موسكو، وتم تحرير مناطق تولا وريازان وموسكو بالكامل.
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روسيا, الجيش الأحمر

في الذكرى السنوية الـ 80 لفك الحصار عن موسكو.. جندي سوفييتي يروي مذكراته

09:14 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Evgeniy Haldei / الذهاب إلى بنك الصورالجندي السوفيتي خلال إزالة الألغام في مدينة بلغراد في صربيا، الحرب العالمية الثانية، عام 1944
الجندي السوفيتي خلال إزالة الألغام في مدينة بلغراد في صربيا، الحرب العالمية الثانية، عام 1944 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Evgeniy Haldei
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قبل ثمانين عامًا، شنت القوات السوفيتية هجومًا مضادًا لفك الحصار عن موسكو، وتمكنت من إعادة العدو مئات الكيلومترات، وبددت الأسطورة حول مناعة الجيش الألماني.
وقال كونستانتين يوريفيتش المشارك في المعركة وقتها والذي كان بعمر الـ 18 عامًا في عام 1941: "أتذكر أنه كان لدي حقيبتان، 90 طلقة، بندقية، قنبلتان يدويتان، مجرفة صغيرة ومجرفة كبيرة"، بحسب ما ذكرت قناة "MIR 24".
وأكد أنه سيتذكر إلى الأبد يوم 5 ديسمبر 1941، عندما صدرت أوامر الهجوم الذي كانوا ينتظرونه. وكيف انهارت خطة تايفون الألمانية.
وأضاف: "لا تنسوا أنه قبل ذلك سيطرت القوات الألمانية على جميع أنحاء أوروبا، والجيش الأحمر كان يتراجع، وعانى من الهزائم، والجيوش الغربية الفرنسية وقوات المشاة البريطانية فروا واستسلموا ببساطة ".
تم إجراء الهجوم ببراعة، وجلبت القيادة السوفيتية احتياطيات لا يعرفها العدو، ثم تعرض الألمان لهجوم بالطيران والدبابات وسلاح المشاة.
وقال أخصائي العلوم التاريخية كونستانتين سكيبا: "تم تعليم "الفرسان" جميع المهارات القتالية التي يحتاجونها للحفر والقتال ضد الدبابات، وكان هذا كله في برنامج التدريب".
أعاد الجيش الأحمر العدو لمسافة 150-200 كيلومتر من موسكو، وتم تحرير مناطق تولا وريازان وموسكو بالكامل.
الحرب العالمية الثانية (1939-1945). البارجة الأمريكية ميسوري. توقيع قانون الاستسلام الياباني في 2 سبتمبر 1945. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2021
ذكرى استسلام الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية
2 سبتمبر, 13:33 GMT
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09:16 GMTسماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف التي تتمركز بها قوات أميركية على الحدود السورية العراقية
09:14 GMTفي الذكرى السنوية الـ 80 لفك الحصار عن موسكو.. جندي سوفييتي يروي مذكراته
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