في الذكرى السنوية الـ 80 لفك الحصار عن موسكو.. جندي سوفييتي يروي مذكراته

وقال كونستانتين يوريفيتش المشارك في المعركة وقتها والذي كان بعمر الـ 18 عامًا في عام 1941: "أتذكر أنه كان لدي حقيبتان، 90 طلقة، بندقية، قنبلتان يدويتان، مجرفة صغيرة ومجرفة كبيرة"، بحسب ما ذكرت قناة "MIR 24".وأكد أنه سيتذكر إلى الأبد يوم 5 ديسمبر 1941، عندما صدرت أوامر الهجوم الذي كانوا ينتظرونه. وكيف انهارت خطة تايفون الألمانية.وأضاف: "لا تنسوا أنه قبل ذلك سيطرت القوات الألمانية على جميع أنحاء أوروبا، والجيش الأحمر كان يتراجع، وعانى من الهزائم، والجيوش الغربية الفرنسية وقوات المشاة البريطانية فروا واستسلموا ببساطة ".تم إجراء الهجوم ببراعة، وجلبت القيادة السوفيتية احتياطيات لا يعرفها العدو، ثم تعرض الألمان لهجوم بالطيران والدبابات وسلاح المشاة.أعاد الجيش الأحمر العدو لمسافة 150-200 كيلومتر من موسكو، وتم تحرير مناطق تولا وريازان وموسكو بالكامل.
قبل ثمانين عامًا، شنت القوات السوفيتية هجومًا مضادًا لفك الحصار عن موسكو، وتمكنت من إعادة العدو مئات الكيلومترات، وبددت الأسطورة حول مناعة الجيش الألماني.
وقال كونستانتين يوريفيتش المشارك في المعركة وقتها والذي كان بعمر الـ 18 عامًا في عام 1941: "أتذكر أنه كان لدي حقيبتان، 90 طلقة، بندقية، قنبلتان يدويتان، مجرفة صغيرة ومجرفة كبيرة"، بحسب ما ذكرت قناة "MIR 24".
وأكد أنه سيتذكر إلى الأبد يوم 5 ديسمبر 1941، عندما صدرت أوامر الهجوم الذي كانوا ينتظرونه. وكيف انهارت خطة تايفون الألمانية.