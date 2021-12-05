وحسب "سبوتنيك" في اللفة العاشرة من السباق، اصطدم ميك شوماخر، الذي يتبع فريق هاس، بحاجز حلبة السباق، الذي يجري في المملكة العربية السعودية. ولم يصب السائق الألماني بأذى، وغادرة قمرة القيادة، دون إصابة. وتوقف السباق في اللفة الـ14، من أجل إصلاح الحاجز.وتشهد محافظة جدة انطلاق الجولة 21، من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.ويندرج السباق المرتقب ضمن برنامج "جودة الحياة"، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.ويحضر سباق اليوم الأحد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم
في حضور محمد بن سلمان... توقف سباق "فورومولا1" بسبب حادث لشوماخر