https://arabic.sputniknews.com/20211205/قرقاش-يتحدث-عن-مرحلة-دقيقة-بعد-زيارة-ماكرون-للخليج-1053575728.html

قرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج

قرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج

تحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن ‏مرحلة دقيقة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي،... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T09:54+0000

2021-12-05T09:54+0000

2021-12-05T09:54+0000

إيمانويل ماكرون

فرنسا

قرقاش

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ونشر قرقاش صورة تجمع ماكرون مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكدت معها أن "زيارة الرئيس الفرنسي الخليجية ناجحة بكل المقاييس ومن منظور الإمارات ثبات السياسة الخارجية الفرنسية أمر حيوي للاستقرار الإقليمي، وعلى الصعيد الثنائي جاءت الزيارة لتعزز البعد الاستراتيجي والمتنوع لعلاقتنا مع باريس".وختم قرقاش تغريدته قائلا إنه "في هذه المرحلة الدقيقة تحتاج المنطقة إلى الصداقات والمواقف الثابتة".وتعد الإمارات العربية المتحدة المحطة الثانية لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي، وشملت أيضا قطر والمملكة العربية السعودية.وفي يوم الجمعة الماضي، وقعت فرنسا مع الإمارات العربية المتحدة صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري الطائرات المقاتلة: "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".وتعد هذه أكبر عملية شراء بالجملة لطائرة رافال من صنع داسو، بعد القوات الجوية الفرنسية، وتأتي بعد صفقات في اليونان ومصر وكرواتيا خلال العام الحالي.

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إيمانويل ماكرون, فرنسا, قرقاش