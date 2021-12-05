تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/قرقاش-يتحدث-عن-مرحلة-دقيقة-بعد-زيارة-ماكرون-للخليج-1053575728.html
قرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج
قرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج
تحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن ‏مرحلة دقيقة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي،... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:54+0000
2021-12-05T09:54+0000
إيمانويل ماكرون
فرنسا
قرقاش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053575505_0:261:3042:1972_1920x0_80_0_0_5a41e28627395292733088cbe61954a4.jpg
ونشر قرقاش صورة تجمع ماكرون مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكدت معها أن "زيارة الرئيس الفرنسي الخليجية ناجحة بكل المقاييس ومن منظور الإمارات ثبات السياسة الخارجية الفرنسية أمر حيوي للاستقرار الإقليمي، وعلى الصعيد الثنائي جاءت الزيارة لتعزز البعد الاستراتيجي والمتنوع لعلاقتنا مع باريس".وختم قرقاش تغريدته قائلا إنه "في هذه المرحلة الدقيقة تحتاج المنطقة إلى الصداقات والمواقف الثابتة".وتعد الإمارات العربية المتحدة المحطة الثانية لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي، وشملت أيضا قطر والمملكة العربية السعودية.وفي يوم الجمعة الماضي، وقعت فرنسا مع الإمارات العربية المتحدة صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري الطائرات المقاتلة: "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".وتعد هذه أكبر عملية شراء بالجملة لطائرة رافال من صنع داسو، بعد القوات الجوية الفرنسية، وتأتي بعد صفقات في اليونان ومصر وكرواتيا خلال العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يغرد-عن-تحول-السعودية-ومناقشة-صريحة-ومفيدة-مع-محمد-بن-سلمان-1053555135.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053575505_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d73d10584df689be7b1c1bc3cdf6259c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, فرنسا, قرقاش

قرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج

09:54 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض "دبي إكسبو 2020"، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض دبي إكسبو 2020، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبر
تحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن ‏مرحلة دقيقة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى 3 دول خليجية.‏
ونشر قرقاش صورة تجمع ماكرون مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكدت معها أن "زيارة الرئيس الفرنسي الخليجية ناجحة بكل المقاييس ومن منظور الإمارات ثبات السياسة الخارجية الفرنسية أمر حيوي للاستقرار الإقليمي، وعلى الصعيد الثنائي جاءت الزيارة لتعزز البعد الاستراتيجي والمتنوع لعلاقتنا مع باريس".
وختم قرقاش تغريدته قائلا إنه "في هذه المرحلة الدقيقة تحتاج المنطقة إلى الصداقات والمواقف الثابتة".
وتعد الإمارات العربية المتحدة المحطة الثانية لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي، وشملت أيضا قطر والمملكة العربية السعودية.
وفي يوم الجمعة الماضي، وقعت فرنسا مع الإمارات العربية المتحدة صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
ماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان
أمس, 15:21 GMT
وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري الطائرات المقاتلة: "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".
وتعد هذه أكبر عملية شراء بالجملة لطائرة رافال من صنع داسو، بعد القوات الجوية الفرنسية، وتأتي بعد صفقات في اليونان ومصر وكرواتيا خلال العام الحالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:42 GMTصحيفة أمريكية: الصين اتخذت القرار الصحيح عندما حظرت العملات المشفرة
10:40 GMTالإمارات: صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن الـ "إف 35" الأمريكية
10:37 GMTالأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
10:34 GMTالسيسي يحقق حلم شاب من ذوي القدرات الخاصة لم يكن في الحسبان... فيديو
10:27 GMTمصر تستقبل نحو 4 ملايين جرعة لقاح من "أسترازينيكا"
10:20 GMTبينيت: حان الوقت لاستخدام وسائل مختلفة أمام إيران
10:17 GMTبشكل فاضح فتاة ترقص في أحد شوارع الرياض ليلا... فيديو
10:12 GMTمعلومات عن قاذف اللهب الروسي "شميل - إم"... صورة
10:04 GMTالصحة الفلسطينية تستعين بالمستشفيات الإسرائيلية لكشف "أوميكرون"
09:58 GMTمتطرفون بيض يتظاهرون في واشنطن ويطالبون بـ"استعادة أمريكا"
09:54 GMTقرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج
09:54 GMTوفد سوري رسمي يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد
09:51 GMTجعجع: استقالة قرداحي ضربة قوية لحزب الله
09:47 GMTإيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية
09:43 GMTطائرة روسية "برمائية" تظهر كفاءة عالية... فيديو
09:41 GMTإيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران
09:38 GMTهل وصل متحور "أوميكرون" إلى العراق؟
09:35 GMTتويتر يوقف حسابات مستخدمين عن طريق الخطأ بعد "تقارير خبيثة"
09:33 GMT"كيو- إت"... تطبيق كويتي جديد للخدمات الصحية
09:19 GMTتقرير يكشف أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر طيران المسافرين