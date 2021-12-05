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كرات النار تتساقط من مستشفى مصري إثر حريق هائل... فيديو
كرات النار تتساقط من مستشفى مصري إثر حريق هائل... فيديو
تداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يظهر حريقا ضخما نشب، اليوم الأحد، في مستشفى بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:32+0000
2021-12-05T15:35+0000
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وتظهر لقطات مصورة تساقط كرات النار من الطابق الذي نشب به الحريق، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الموقف قبل أن يمتد الحريق إلى مبان مجاورة.وقال موقع "مصراوي" إن جهود قوات الحماية المدنية بالإسكندرية أثمرت بالفعل، حيث تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد طوابق المركز الطبي بمنطقة سموحة دون وقوع إصابات".وتبين لرجال الأمن من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربي، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وإخلاء المكان من المرضى حرصا على سلامتهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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كرات النار تتساقط من مستشفى مصري إثر حريق هائل... فيديو

15:32 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 15:35 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / CHANG YU CHENحريق مبنى سكني في تايوان
حريق مبنى سكني في تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / CHANG YU CHEN
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تداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يظهر حريقا ضخما نشب، اليوم الأحد، في مستشفى بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.
وتظهر لقطات مصورة تساقط كرات النار من الطابق الذي نشب به الحريق، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الموقف قبل أن يمتد الحريق إلى مبان مجاورة.
وقال موقع "مصراوي" إن جهود قوات الحماية المدنية بالإسكندرية أثمرت بالفعل، حيث تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد طوابق المركز الطبي بمنطقة سموحة دون وقوع إصابات".
وتبين لرجال الأمن من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربي، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وإخلاء المكان من المرضى حرصا على سلامتهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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