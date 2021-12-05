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https://arabic.sputniknews.com/20211205/كورونا-يتسلل-لسفينة-ويضع-3-آلاف-راكب-في-ورطة-1053573094.html
كورونا يتسلل لسفينة ويضع 3 آلاف راكب في ورطة
كورونا يتسلل لسفينة ويضع 3 آلاف راكب في ورطة
كشفت السلطات الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تقترب من شواطئ ولاية نيو أورليانز. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T08:58+0000
2021-12-05T08:58+0000
2021-12-05T08:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وقالت دائرة الصحة في الولاية الأمريكية إن السفينة على متنها أكثر من 3 آلاف راكب رصدت عشر إصابات بين ركابها وطاقمها، بحسب "رويترز".وأوضحت الدائرة مساء السبت أن السفينة "نرويجيان بريكأواي" مملوكة لشركة نرويجيان كروز لاين القابضة.وأشارت إلى أن السفينة أبحرت من الولاية في رحلة تستغرق أسبوعا يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني وتوقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك.ووفقا لدائرة الصحة فإنه من المقرر أن تصل السفينة إلى نيو أورليانز صباح اليوم الأحد.وذكرت تقارير صحفية أن السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، إثر اكتشاف إصابات جديدة.ومن المقرر أن يخضع جميع ركاب السفينة لاختبارات فيروس كورونا قبل النزول في نيو أورليانز.وذكر مسؤولون أن أي مصاب بكورونا سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن معينة توفرها السلطات.ولم ترد الشركة على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
https://arabic.sputniknews.com/20200829/كورونا-يلغي-أول-رحلة-سياحية-عبر-سفينة-فارهة-في-السعودية-1046394375.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
كورونا يتسلل لسفينة ويضع 3 آلاف راكب في ورطة
كشفت السلطات الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تقترب من شواطئ ولاية نيو أورليانز.
وقالت
دائرة الصحة
في الولاية الأمريكية إن السفينة على متنها أكثر من 3 آلاف راكب رصدت عشر إصابات بين ركابها وطاقمها، بحسب "رويترز".
وأوضحت الدائرة مساء السبت أن السفينة "نرويجيان بريكأواي" مملوكة لشركة نرويجيان كروز لاين القابضة.
وأشارت إلى أن السفينة أبحرت من الولاية في رحلة تستغرق أسبوعا يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني وتوقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك.
ووفقا لدائرة الصحة فإنه من المقرر أن تصل السفينة إلى نيو أورليانز صباح اليوم الأحد.
وذكرت تقارير صحفية أن السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، إثر اكتشاف إصابات جديدة.
ومن المقرر أن يخضع جميع ركاب السفينة لاختبارات
فيروس كورونا
قبل النزول في نيو أورليانز.
وذكر مسؤولون أن أي مصاب بكورونا سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن معينة توفرها السلطات.
ولم ترد الشركة على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.