https://arabic.sputniknews.com/20211205/لقاء-لا-يقبل-القسمة-على-اثنين-سوريا-تواجه-موريتانيا-في-كأس-العرب-1053581903.html

لقاء لا يقبل القسمة على اثنين... سوريا تواجه موريتانيا في كأس العرب

لقاء لا يقبل القسمة على اثنين... سوريا تواجه موريتانيا في كأس العرب

تحدث مدرب المنتخب السوري، تيتا فاليريو، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء موريتانيا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T12:49+0000

2021-12-05T12:49+0000

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رياضة

المنتخب السوري

كأس العرب 2021

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في البداية تحدث عن لقاء تونس معربا عن سعادته بالفوز والنتيجة، وأنه لم يكن مرتاحا لطريقة اللعب كون المنتخب التونسي لعب ناقصا وتمكن من الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر.وحول لقاء موريتانيا، وصف تيتا، اللقاء بالصعب، ويجب إيجاد الطريقة للفوز والانتقال للدور الثاني، مضيفا أن لكل لقاء وضعه الخاص.وأضاف "لقد تابعت لقاء موريتانيا والامارات، لديهم دفاع متماسك ولاعبيين سريعين".وحول إمكانية الاستفادة من تواجد محمود المواس، الذي انضم مؤخرا، أجاب بأن المواس يعتبر قيمة مضافة للمنتخب وسنرى كيف سيتم اشراكه في اللقاء.وحول الأداء الجيد أمام المنتخب التونسي، أجاب تيتا، اللاعبيين طبقوا التعليمات التي قدمت لهم، وبعد الفوز باللقاء تحدثنا للتركيز على اللقاء الأخير في دور المجموعات، وعلى الصعيد البدني نحن مستعدون 100 في المئة، وقدم اللاعبون أداء قويا أمام تونس، ويجب أن يركضوا بشكل أكبر أمام موريتانيا.من جهته تحدث لاعب المنتخب السوري، مؤيد الخولي، عن تحضيرات المنتخب والدخول بمرحلة تركيز عالية بعيدا عن الضغوط، وأوضح "كنا مستعدين للقتال لآخر دقيقة"، مضيفا أن المنتخب السوري كسر النتائج والتوقعات قبل اللقاء، بأداء ونتيجة على أرض الملعب.هذا وسيخوض المنتخب السوري لقاءه الأخير في دوري المجموعات، يوم غد الاثنين 6 ديسمبر/كانون الأول، أمام منتخب موريتانيا، على استاد الجنوب، ويحتل المركز الثالث وفي رصيده 3 نقاط، متخلفا عن المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/أهداف-مباراة-الإمارات-وسوريا-في-كأس-العرب-2-1-فيديو-1053432268.html

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رياضة, المنتخب السوري