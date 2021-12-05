مؤتمر الحوار المتوسطي يمتدح التجربة الجزائرية

وأشار وليد خلال المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من رؤساء حكومات الدول وممثلون عن هيئات أممية، إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لدعم الشركات الناشئة والابتكار، حسبما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد.وأكد الوزير المنتدب على "الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط واستعدادها للتعاون الفعلي في مجال الإمداد، بما تقتضيه الرهانات الاقتصادية والتكنولوجية لما بعد جائحة كوفيد-19".والتقى وليد مع كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي الإيطالي، مانليو دي ستيفانو، حيث ناقش معه آفاق تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وسبل نقل التكنولوجيا والابتكار المفتوح وتبادل الخبرات.وقام الوزير وليد برعاية توقيع عدد من الاتفاقيات بين مسرع الشركات الناشئة (ألجيريا فينتشر) وكل من الصندوق الإيطالي للابتكار، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر.
سلط الوزير المنتدب لدى الوزير الأول والمكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، الضوء على التجربة الجزائرية في مجال المؤسسات الناشئة ومجهودات الحكومة الداعمة لها، خلال مشاركته في النسخة السابعة لمؤتمر الحوار المتوسطي التي احتضنتها العاصمة الايطالية روما.
والتقى وليد مع كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي الإيطالي، مانليو دي ستيفانو، حيث ناقش معه آفاق تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وسبل نقل التكنولوجيا والابتكار المفتوح وتبادل الخبرات.
وقام الوزير وليد برعاية توقيع عدد من الاتفاقيات بين مسرع الشركات الناشئة (ألجيريا فينتشر) وكل من الصندوق الإيطالي للابتكار، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر.