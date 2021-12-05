ماتفيينكو تطلب من رئيس مجلس الشورى البحريني تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين

وقالت ماتفيينكو المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، خلال اجتماعها مع صالح، اليوم الأحد: "مشروع الاتفاق الحكومي الدولي، الذي كان قيد الدراسة من قبل وزارة الخارجية منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ينص على إدخال المسافرين بدون تأشيرة لمواطني بلداننا".وأكدت ماتفينكو أن روسيا لديها نظام مماثل للسفر بدون تأشيرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وتابعت: "يبدو لي أنه يجب أن تهتم كل من البحرين وروسيا بذلك، خاصة بعد (انتهاء) الوباء".ونوهت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي إلى أن هذا الإجراء "سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد السياح إلى كل من البحرين وروسيا، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطنينا لكلا البلدين، تكوين صداقات وتعزيز التواصل وتطوير التعاون".
طلبت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، من رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة بين روسيا والبحرين لمواطني كلا البلدين.
وقالت ماتفيينكو المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، خلال اجتماعها مع صالح، اليوم الأحد: "مشروع الاتفاق الحكومي الدولي، الذي كان قيد الدراسة من قبل وزارة الخارجية منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ينص على إدخال المسافرين بدون تأشيرة لمواطني بلداننا".
وأضافت ماتفيينكو: "أرجو منكم متابعة على هذه القضية حتى يتم الاتفاق على هذا المشروع وتقديمه للتوقيع في أقرب وقت ممكن".
وأكدت ماتفينكو أن روسيا لديها نظام مماثل للسفر بدون تأشيرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وتابعت: "يبدو لي أنه يجب أن تهتم كل من البحرين وروسيا بذلك، خاصة بعد (انتهاء) الوباء".
ونوهت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي إلى أن هذا الإجراء "سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد السياح إلى كل من البحرين وروسيا، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطنينا لكلا البلدين، تكوين صداقات وتعزيز التواصل وتطوير التعاون".