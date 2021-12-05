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ماتفيينكو تطلب من رئيس مجلس الشورى البحريني تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين
ماتفيينكو تطلب من رئيس مجلس الشورى البحريني تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين
طلبت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، من رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة بين روسيا والبحرين لمواطني كلا... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T11:48+0000
2021-12-05T11:48+0000
العالم العربي
روسيا
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وقالت ماتفيينكو المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، خلال اجتماعها مع صالح، اليوم الأحد: "مشروع الاتفاق الحكومي الدولي، الذي كان قيد الدراسة من قبل وزارة الخارجية منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ينص على إدخال المسافرين بدون تأشيرة لمواطني بلداننا".وأكدت ماتفينكو أن روسيا لديها نظام مماثل للسفر بدون تأشيرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وتابعت: "يبدو لي أنه يجب أن تهتم كل من البحرين وروسيا بذلك، خاصة بعد (انتهاء) الوباء".ونوهت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي إلى أن هذا الإجراء "سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد السياح إلى كل من البحرين وروسيا، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطنينا لكلا البلدين، تكوين صداقات وتعزيز التواصل وتطوير التعاون".
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العالم العربي, روسيا

ماتفيينكو تطلب من رئيس مجلس الشورى البحريني تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين

11:48 GMT 05.12.2021
© The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federationفالنتينا ماتفيينكو
فالنتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation
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طلبت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، من رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة بين روسيا والبحرين لمواطني كلا البلدين.
وقالت ماتفيينكو المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، خلال اجتماعها مع صالح، اليوم الأحد: "مشروع الاتفاق الحكومي الدولي، الذي كان قيد الدراسة من قبل وزارة الخارجية منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ينص على إدخال المسافرين بدون تأشيرة لمواطني بلداننا".
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وأضافت ماتفيينكو: "أرجو منكم متابعة على هذه القضية حتى يتم الاتفاق على هذا المشروع وتقديمه للتوقيع في أقرب وقت ممكن".
وأكدت ماتفينكو أن روسيا لديها نظام مماثل للسفر بدون تأشيرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وتابعت: "يبدو لي أنه يجب أن تهتم كل من البحرين وروسيا بذلك، خاصة بعد (انتهاء) الوباء".
ونوهت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي إلى أن هذا الإجراء "سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد السياح إلى كل من البحرين وروسيا، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطنينا لكلا البلدين، تكوين صداقات وتعزيز التواصل وتطوير التعاون".
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