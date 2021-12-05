https://arabic.sputniknews.com/20211205/ما-هي-الخيارات-المتاحة-للفرق-قبل-انطلاق-سباق-جدة-للفورمولا-1؟-1053580443.html

ما هي الخيارات المتاحة للفرق قبل انطلاق سباق جدة للفورمولا 1؟

ما هي الخيارات المتاحة للفرق قبل انطلاق سباق جدة للفورمولا 1؟

ألقى الموقع الرسمي للفورمولا 1 نظرة على الخيارات الاستراتيجية المختلفة المتاحة للفرق قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى السعودي الافتتاحي اليوم في جدة في حلبة... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T12:02+0000

2021-12-05T12:02+0000

2021-12-05T12:02+0000

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ما هي الاستراتيجيات المحتملة للمتسابقين؟إنها معادلة بسيطة جدًا بالنسبة للسيارة التي ستنطلق في المركز الأول، حيث يكون الوضع الطبيعي ​​هو الانطلاق بإطار البداية وتوقف واحد للتبديل فقط.وأظهرت الفرق مزيدًا من المرونة للعجلات في انطلاقتها الأولى، بين اللفة 21 و 26 قبل التحول إلى الإطار الصلب والذهاب إلى نهاية السباق، بحسب الموقع.تأتي المرونة نتيجة صعوبة توقع قدرة العجلة على قطع أكثر من تلك المسافة، لذلك إذا كان هناك حادث يستلزم التوقف بعد اللفة 15، فيمكننا رؤية الصعوبات في تلك المرحلة المبكرة.ومن المحتمل أن يكون هناك حادث على الحلبة، حيث تكون فرص بقاء السيارة بأمان، لا يوجد بيانات تاريخية لسباق الفورمولا 1 في جدة، ولكن كلا سباقي الفورمولا 2 يوم السبت تطلبا تدخلات من فرق سلامة السيارات.ماذا عن بقية العشرة الأوائل؟فقط "لاندو نوريس" هو الوحيد الذي عليه فعل شيء مختلف من بين العشرة الأوائل، حيث كان السائق الوحيد الذي وصل إلى Q3 على العجلات الناعمة، وبالتالي يبدأ في تلك المجموعة.سيحتاج نوريس إلى القيام ببعض إدارة الإطارات لمحاولة جعل ديمومتها تدوم حتى حوالي اللفة 17، حيث يمكنه أن يهدف إلى استراتيجية وقفة واحدة للتحول إلى العجلات الصلبة.ما هي الخيارات المتاحة للنصف السفلي من القائمة في الميدان؟لا يزال من المحتمل أن يكون الإطار المتوسط ​​هو مركب البداية المفضل حتى لمن هم خارج المراكز العشرة الأولى، بسبب المرونة الكبيرة.غالبًا ما تريد الفرق التي لديها خيار مجاني للإطارات أن تفعل شيئًا مختلفًا عن المتقدمين، لا سيما عندما يكون التجاوز صعبًا، من أجل محاولة اكتساب موضع المسار من خلال الإستراتيجية المطبقة.

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