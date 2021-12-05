ما هي قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فايكنغ"؟

وتم عرض أنواع مختلفة من صواريخ الدفاع الجوية الروسية خلال مشاركة روسيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.وعرضت شركة "ألماز أنتي" الروسية صورا وبيانات توضح مواصفات صواريخ "فايكنغ" المحمولة على مركبات، التي يختلف نطاق تغطيتها وفقا لنوع الهدف الجوي.ويمكن للمنظومة اكتشاف طائرة مقطعها الراداري مترين أثناء تحليقها على بعد 65 كيلومترا وارتفاع 25 ألف متر.وتم تصميم هذا النوع من صواريخ الدفاع الجوي لتكون قادرة على مرافقة القوات البرية أثناء تقدمها في ميادين القتال لحمايتها من طائرات العدو وصواريخه.ويمكن لصواريخ "فايكنغ" حماية القوات العسكرية من:ويمكن إعداد منظومة صواريخ "فايكنغ" لإطلاق أول صاروخ خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق وتصل سرعة الصاروخ عند الإطلاق إلى 1200 متر في الثانية، ويمكنه إطلاق النار على الهدف خلال مدة من 10 إلى 12 ثانية من اكتشافه.
الطائرات الشبحية مثل: "بي - 2" و"إف - 22" و"إف - 35" و"إف - 117 إيه".
ويمكن إعداد منظومة صواريخ "فايكنغ" لإطلاق أول صاروخ خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق وتصل سرعة الصاروخ عند الإطلاق إلى 1200 متر في الثانية، ويمكنه إطلاق النار على الهدف خلال مدة من 10 إلى 12 ثانية من اكتشافه.