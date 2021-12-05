https://arabic.sputniknews.com/20211205/ما-هي-قدرات-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-فايكنغ؟-1053587888.html

ما هي قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فايكنغ"؟

ما هي قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فايكنغ"؟

تطور روسيا طرازات مختلفة من منظومات الدفاع الجوي ومنها صواريخ "فايكنغ" متوسطة المدى، التي تم تصميمها لتدمير جميع الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها، الذي يصل إلى... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T14:51+0000

2021-12-05T14:51+0000

2021-12-05T14:51+0000

إيديكس 2021

رصد عسكري

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وتم عرض أنواع مختلفة من صواريخ الدفاع الجوية الروسية خلال مشاركة روسيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.وعرضت شركة "ألماز أنتي" الروسية صورا وبيانات توضح مواصفات صواريخ "فايكنغ" المحمولة على مركبات، التي يختلف نطاق تغطيتها وفقا لنوع الهدف الجوي.ويمكن للمنظومة اكتشاف طائرة مقطعها الراداري مترين أثناء تحليقها على بعد 65 كيلومترا وارتفاع 25 ألف متر.وتم تصميم هذا النوع من صواريخ الدفاع الجوي لتكون قادرة على مرافقة القوات البرية أثناء تقدمها في ميادين القتال لحمايتها من طائرات العدو وصواريخه.ويمكن لصواريخ "فايكنغ" حماية القوات العسكرية من:ويمكن إعداد منظومة صواريخ "فايكنغ" لإطلاق أول صاروخ خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق وتصل سرعة الصاروخ عند الإطلاق إلى 1200 متر في الثانية، ويمكنه إطلاق النار على الهدف خلال مدة من 10 إلى 12 ثانية من اكتشافه.

https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html

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رصد عسكري