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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/ما-هي-قدرات-محطة-الرادار-الروسية-نيبو---إس-في-يو-التي-ظهرت-في-مصر؟-1053582061.html
ما هي قدرات محطة الرادار الروسية "نيبو - إس في يو" التي ظهرت في مصر؟
ما هي قدرات محطة الرادار الروسية "نيبو - إس في يو" التي ظهرت في مصر؟
تصنع روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الكشف الراداري، التي تتميز عن غيرها من الرادارات، ومنها محطة الرادار "نيبو - إس في يو"، التي ظهرت بمعرض الصناعات الدفاعية... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T13:04+0000
2021-12-05T13:04+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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تم تصميم الرادار الروسي المطور "نيبو - إس في يو" ليقوم بمهام رصد الأهداف الجوية آليا في نطاق واسع على مدار الساعة، بحسب المعلومات التي تم نشرها عن الرادار في المعرض.ويمكن للرادار الروسي رصد قائمة واسعة من الأهداف التي تشمل الطائرات الاستراتيجية والطائرات المخصصة للمهام التكتيكية والصواريخ الباليستية والصغيرة وحتى الصواريخ ذات القدرات الشبحية المصممة للتخفي من شاشات الرادارات التقليدية.ويتم تشغيل الرادار الروسي "نيبو - إس في يو" بأنظمة تحكم آلية تربط بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.ويمكن للرادار الروسي التعرف على فئة الهدف الذي يتم رصده لتحديد هويته وبالتالي إمكانية تحليل بيانات مصدر التشويش الذي يقوم به العدو أثناء الحرب.يقوم الرادار بتحليل بيانات الأهداف الجوية باستخدام تقنيات رقمية، وهو من فئة الرادارات ذات الترددات العالية جدا "في إتش إف".يمكن للرادار الروسي كشف أهدافه على ارتفاعات تبدأ من 100 متر ويمكنه تعقب نحو 100 هدف في ذات الوقت ويتكون طاقمه من 6 أفراد.يصل مدى الكشف الراداري لمحطة "نيبو - إس في يو" إلى 360 كيلومترا في جميع الاتجاهات، كما يمكنه رؤية هدف على ارتفاع 40 كيلومترا وبدء تعقب مسار حركته على بعد 140 كيلومترا، بحسب الموقع الرسمي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20180426/التشويش-الطائرات-الأمريكية-سوريا-1031917618.html
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رصد عسكري

ما هي قدرات محطة الرادار الروسية "نيبو - إس في يو" التي ظهرت في مصر؟

13:04 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
تابعنا عبر
تصنع روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الكشف الراداري، التي تتميز عن غيرها من الرادارات، ومنها محطة الرادار "نيبو - إس في يو"، التي ظهرت بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر الخميس الماضي.
تم تصميم الرادار الروسي المطور "نيبو - إس في يو" ليقوم بمهام رصد الأهداف الجوية آليا في نطاق واسع على مدار الساعة، بحسب المعلومات التي تم نشرها عن الرادار في المعرض.
رادار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2018
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ويمكن للرادار الروسي رصد قائمة واسعة من الأهداف التي تشمل الطائرات الاستراتيجية والطائرات المخصصة للمهام التكتيكية والصواريخ الباليستية والصغيرة وحتى الصواريخ ذات القدرات الشبحية المصممة للتخفي من شاشات الرادارات التقليدية.
ويتم تشغيل الرادار الروسي "نيبو - إس في يو" بأنظمة تحكم آلية تربط بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.
ويمكن للرادار الروسي التعرف على فئة الهدف الذي يتم رصده لتحديد هويته وبالتالي إمكانية تحليل بيانات مصدر التشويش الذي يقوم به العدو أثناء الحرب.
© Sputnik . Alaa - Almotairyرادار نيبو إس في يو الروسي المطور
رادار نيبو إس في يو الروسي المطور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
رادار نيبو إس في يو الروسي المطور
© Sputnik . Alaa - Almotairy
يقوم الرادار بتحليل بيانات الأهداف الجوية باستخدام تقنيات رقمية، وهو من فئة الرادارات ذات الترددات العالية جدا "في إتش إف".
يمكن للرادار الروسي كشف أهدافه على ارتفاعات تبدأ من 100 متر ويمكنه تعقب نحو 100 هدف في ذات الوقت ويتكون طاقمه من 6 أفراد.
© Sputnik . Alexander Vilfمنظومة الرادار المحمولة 55جي6ام "نيبا-ام" فى افتتاح منتدي الجيش 2015
منظومة الرادار المحمولة 55جي6ام نيبا-ام فى افتتاح منتدي الجيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
منظومة الرادار المحمولة 55جي6ام "نيبا-ام" فى افتتاح منتدي الجيش 2015
© Sputnik . Alexander Vilf
يصل مدى الكشف الراداري لمحطة "نيبو - إس في يو" إلى 360 كيلومترا في جميع الاتجاهات، كما يمكنه رؤية هدف على ارتفاع 40 كيلومترا وبدء تعقب مسار حركته على بعد 140 كيلومترا، بحسب الموقع الرسمي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.
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