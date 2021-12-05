https://arabic.sputniknews.com/20211205/ما-هي-قدرات-محطة-الرادار-الروسية-نيبو---إس-في-يو-التي-ظهرت-في-مصر؟-1053582061.html

ما هي قدرات محطة الرادار الروسية "نيبو - إس في يو" التي ظهرت في مصر؟

ما هي قدرات محطة الرادار الروسية "نيبو - إس في يو" التي ظهرت في مصر؟

تصنع روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الكشف الراداري، التي تتميز عن غيرها من الرادارات، ومنها محطة الرادار "نيبو - إس في يو"، التي ظهرت بمعرض الصناعات الدفاعية... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T13:04+0000

2021-12-05T13:04+0000

2021-12-05T13:04+0000

إيديكس 2021

رصد عسكري

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تم تصميم الرادار الروسي المطور "نيبو - إس في يو" ليقوم بمهام رصد الأهداف الجوية آليا في نطاق واسع على مدار الساعة، بحسب المعلومات التي تم نشرها عن الرادار في المعرض.ويمكن للرادار الروسي رصد قائمة واسعة من الأهداف التي تشمل الطائرات الاستراتيجية والطائرات المخصصة للمهام التكتيكية والصواريخ الباليستية والصغيرة وحتى الصواريخ ذات القدرات الشبحية المصممة للتخفي من شاشات الرادارات التقليدية.ويتم تشغيل الرادار الروسي "نيبو - إس في يو" بأنظمة تحكم آلية تربط بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.ويمكن للرادار الروسي التعرف على فئة الهدف الذي يتم رصده لتحديد هويته وبالتالي إمكانية تحليل بيانات مصدر التشويش الذي يقوم به العدو أثناء الحرب.يقوم الرادار بتحليل بيانات الأهداف الجوية باستخدام تقنيات رقمية، وهو من فئة الرادارات ذات الترددات العالية جدا "في إتش إف".يمكن للرادار الروسي كشف أهدافه على ارتفاعات تبدأ من 100 متر ويمكنه تعقب نحو 100 هدف في ذات الوقت ويتكون طاقمه من 6 أفراد.يصل مدى الكشف الراداري لمحطة "نيبو - إس في يو" إلى 360 كيلومترا في جميع الاتجاهات، كما يمكنه رؤية هدف على ارتفاع 40 كيلومترا وبدء تعقب مسار حركته على بعد 140 كيلومترا، بحسب الموقع الرسمي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20180426/التشويش-الطائرات-الأمريكية-سوريا-1031917618.html

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رصد عسكري