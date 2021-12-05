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https://arabic.sputniknews.com/20211205/متطرفون-بيض-يتظاهرون-في-واشنطن-ويطالبون-بـاستعادة-أمريكا-1053575267.html
متطرفون بيض يتظاهرون في واشنطن ويطالبون بـ"استعادة أمريكا"
متطرفون بيض يتظاهرون في واشنطن ويطالبون بـ"استعادة أمريكا"
نظم أكثر من 100 عضو من مجموعة "باترويت فرونت" القومية الأمريكية المتطرفة والمنحازة إلى العرق الأبيض، مسيرة في وسط العاصمة واشنطن وهتفوا "استعيدوا أمريكا". 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:58+0000
2021-12-05T09:58+0000
العالم
اليمين المتطرف
واشنطن
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واشنطن - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "ديلي بيست" بأن أعضاء جبهة باتريوت الذين ارتدوا الزي الرسمي وحملوا الأعلام الأمريكية ساروا في الشوارع وقرعوا الطبول في وقت متأخر من يوم السبت.ولفت الحشد على الفور انتباه ضباط إنفاذ القانون الذين حضروا لمتابعة مجريات المسيرة والتدخل إذا لزم الأمر ومنع الاشتباكات. بعد انتهاء المسيرة استغرق الأمر رحلات متعددة لمدة 3 ساعات لمغادرة المتظاهرين المكان.ونقلت الصحيفة عن قائد المجموعة توماس روسو، قوله "مظاهراتنا هي معرض لقدرتنا الموحدة على التنظيم، لإظهار قوتنا، ليس على المشاجرة أو المضايقات عامة، ولكن كرجال قادرين على توضيح رسالة والسعي إلى أمريكا التي تشبه إلى حد كبير مصالح شعبها الحقيقي".كانت جبهة "باتريوت" تُدعى "فانجارد أمريكا" لكنها غيرت اسمها بعد مقتل امرأة على يد أحد أعضاء المجموعة في عام 2017 في مسيرة "توحيد اليمين" في شارلوتسفيل، فيرجينيا. واندلعت احتجاجات واسعة ضد الحركة اليمينية المتطرفة في أعقاب تلك الأحداث.
https://arabic.sputniknews.com/20210317/الاستخبارات-الأمريكية-تكشف-أخطر-التهديدات-الإرهابية-التي-تواجه-البلاد-1048391438.html
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العالم, اليمين المتطرف, واشنطن

متطرفون بيض يتظاهرون في واشنطن ويطالبون بـ"استعادة أمريكا"

09:58 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Julio Cortezأنصار دونالد ترامب في واشنطن
أنصار دونالد ترامب في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
أنصار دونالد ترامب في واشنطن. صورة أرشفية
© AP Photo / Julio Cortez
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نظم أكثر من 100 عضو من مجموعة "باترويت فرونت" القومية الأمريكية المتطرفة والمنحازة إلى العرق الأبيض، مسيرة في وسط العاصمة واشنطن وهتفوا "استعيدوا أمريكا".
واشنطن - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "ديلي بيست" بأن أعضاء جبهة باتريوت الذين ارتدوا الزي الرسمي وحملوا الأعلام الأمريكية ساروا في الشوارع وقرعوا الطبول في وقت متأخر من يوم السبت.
ولفت الحشد على الفور انتباه ضباط إنفاذ القانون الذين حضروا لمتابعة مجريات المسيرة والتدخل إذا لزم الأمر ومنع الاشتباكات. بعد انتهاء المسيرة استغرق الأمر رحلات متعددة لمدة 3 ساعات لمغادرة المتظاهرين المكان.
FBI agents in riot gear get information from a Los Angeles Police Department police officer (R) as they head towards the Mexican consulate in Los Angeles - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2021
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ونقلت الصحيفة عن قائد المجموعة توماس روسو، قوله "مظاهراتنا هي معرض لقدرتنا الموحدة على التنظيم، لإظهار قوتنا، ليس على المشاجرة أو المضايقات عامة، ولكن كرجال قادرين على توضيح رسالة والسعي إلى أمريكا التي تشبه إلى حد كبير مصالح شعبها الحقيقي".
كانت جبهة "باتريوت" تُدعى "فانجارد أمريكا" لكنها غيرت اسمها بعد مقتل امرأة على يد أحد أعضاء المجموعة في عام 2017 في مسيرة "توحيد اليمين" في شارلوتسفيل، فيرجينيا. واندلعت احتجاجات واسعة ضد الحركة اليمينية المتطرفة في أعقاب تلك الأحداث.
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