متطرفون بيض يتظاهرون في واشنطن ويطالبون بـ"استعادة أمريكا"

واشنطن - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "ديلي بيست" بأن أعضاء جبهة باتريوت الذين ارتدوا الزي الرسمي وحملوا الأعلام الأمريكية ساروا في الشوارع وقرعوا الطبول في وقت متأخر من يوم السبت.ولفت الحشد على الفور انتباه ضباط إنفاذ القانون الذين حضروا لمتابعة مجريات المسيرة والتدخل إذا لزم الأمر ومنع الاشتباكات. بعد انتهاء المسيرة استغرق الأمر رحلات متعددة لمدة 3 ساعات لمغادرة المتظاهرين المكان.ونقلت الصحيفة عن قائد المجموعة توماس روسو، قوله "مظاهراتنا هي معرض لقدرتنا الموحدة على التنظيم، لإظهار قوتنا، ليس على المشاجرة أو المضايقات عامة، ولكن كرجال قادرين على توضيح رسالة والسعي إلى أمريكا التي تشبه إلى حد كبير مصالح شعبها الحقيقي".كانت جبهة "باتريوت" تُدعى "فانجارد أمريكا" لكنها غيرت اسمها بعد مقتل امرأة على يد أحد أعضاء المجموعة في عام 2017 في مسيرة "توحيد اليمين" في شارلوتسفيل، فيرجينيا. واندلعت احتجاجات واسعة ضد الحركة اليمينية المتطرفة في أعقاب تلك الأحداث.
نظم أكثر من 100 عضو من مجموعة "باترويت فرونت" القومية الأمريكية المتطرفة والمنحازة إلى العرق الأبيض، مسيرة في وسط العاصمة واشنطن وهتفوا "استعيدوا أمريكا".
واشنطن - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "ديلي بيست" بأن أعضاء جبهة باتريوت الذين ارتدوا الزي الرسمي وحملوا الأعلام الأمريكية ساروا في الشوارع وقرعوا الطبول في وقت متأخر من يوم السبت.
ولفت الحشد على الفور انتباه ضباط إنفاذ القانون الذين حضروا لمتابعة مجريات المسيرة والتدخل إذا لزم الأمر ومنع الاشتباكات. بعد انتهاء المسيرة استغرق الأمر رحلات متعددة لمدة 3 ساعات لمغادرة المتظاهرين المكان.
ونقلت الصحيفة عن قائد المجموعة توماس روسو، قوله "مظاهراتنا هي معرض لقدرتنا الموحدة على التنظيم، لإظهار قوتنا، ليس على المشاجرة أو المضايقات عامة، ولكن كرجال قادرين على توضيح رسالة والسعي إلى أمريكا التي تشبه إلى حد كبير مصالح شعبها الحقيقي".
كانت جبهة "باتريوت" تُدعى "فانجارد أمريكا" لكنها غيرت اسمها بعد مقتل امرأة على يد أحد أعضاء المجموعة في عام 2017 في مسيرة "توحيد اليمين" في شارلوتسفيل، فيرجينيا. واندلعت احتجاجات واسعة ضد الحركة اليمينية المتطرفة في أعقاب تلك الأحداث.