https://arabic.sputniknews.com/20211205/محكمة-استئناف-سبها-ترفض-طعن-مفوضية-الانتخابات-وتلزمها-بإعادة-سيف-الإسلام-القذافي-إلى-سباق-الرئاسة-1053594566.html

محكمة استئناف سبها ترفض طعن مفوضية الانتخابات وتلزمها بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة

محكمة استئناف سبها ترفض طعن مفوضية الانتخابات وتلزمها بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة

قضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات المتعلق برفض قرارها القاضي بشطب سيف الإسلام القذافي من... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T16:35+0000

2021-12-05T16:35+0000

2021-12-05T16:35+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقالت قناة الجماهيرية، المقربة من سيف الإسلام، إن "دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها قضت برفض الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات في الحكم الصادر ضدها من دائرة الطعون الابتدائية بالمحكمة المتعلق برفض قرارها القاضي بشطب سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمترشحين للرئاسة".وأضافت أن "المحكمة قضت بعودة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة وإلزام المفوضية بقيد اسمه في القائمة النهائية للمترشحين".وكان سيف الإسلام القذافي عاد إلى الاستحقاق الانتخابي، بعدما قبلت محكمة استئناف سبها طعن، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.وذكرت قناة الجماهيرية : "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/سيف-الإسلام-القذافي-يشكر-قضاة-ليبيا-على-قبول-طعنه-ضد-قرار-مفوضية-الانتخابات-1053499458.html

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