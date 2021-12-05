محكمة استئناف سبها ترفض طعن مفوضية الانتخابات وتلزمها بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة

وقالت قناة الجماهيرية، المقربة من سيف الإسلام، إن "دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها قضت برفض الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات في الحكم الصادر ضدها من دائرة الطعون الابتدائية بالمحكمة المتعلق برفض قرارها القاضي بشطب سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمترشحين للرئاسة".وأضافت أن "المحكمة قضت بعودة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة وإلزام المفوضية بقيد اسمه في القائمة النهائية للمترشحين".وكان سيف الإسلام القذافي عاد إلى الاستحقاق الانتخابي، بعدما قبلت محكمة استئناف سبها طعن، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.وذكرت قناة الجماهيرية : "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.
قضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات المتعلق برفض قرارها القاضي بشطب سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمترشحين للرئاسة في ليبيا.
وقالت قناة الجماهيرية، المقربة من سيف الإسلام، إن "دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها قضت برفض الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات في الحكم الصادر ضدها من دائرة الطعون الابتدائية بالمحكمة المتعلق برفض قرارها القاضي بشطب سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمترشحين للرئاسة".