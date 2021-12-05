https://arabic.sputniknews.com/20211205/محكمة-تونسية-تقضي-بسجن-مواطن-48-عاما-لهذا-السبب-1053579089.html

محكمة تونسية تقضي بسجن مواطن 48 عاما.. لهذا السبب

محكمة تونسية تقضي بسجن مواطن 48 عاما.. لهذا السبب

أصدرت محكمة تونسية حكمها بسجن مواطن 48 عاما، بسبب اتهامه بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T12:00+0000

2021-12-05T12:00+0000

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إرهاب

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وحسب موقع موزاييك، فإن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن شاب تونسي يبلغ من العمر 29 عاما، لمدة 48 سنة مع النفاذ العاجل.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم "التحق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، (المحظور في روسيا) في سوريا وخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية بتونس وفرنسا بالتنسيق مع خلايا إرهابية متواجدة بالبلدين".ويظهر من بيانات المتهم أنه من إحدى ولايات الجنوب التونسي، وقد "هاجر إلى فرنسا منذ عدة أعوام، قبل أن يتمكّن من السفر إلى سوريا والالتحاق للقتال في صفوف داعش الارهابي".وأظهرت الأوراق كذلك تعاونا بين الأجهزة الأمنية الفرنسية والتونسية، حيث امدت الأولى نظيرتها التونسية "بتخطيط المتهم بالتنسيق مع خلايا نائمة، لتنفيذ عمليات إرهابية بتونس وفرنسا وتم توثيق اتصالات مسجلة بينه وبين عناصر تلك الخلايا".وبناء على تلك المعلومات تمت إحالة المتهم غيابيا للمحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، ثم "أحيل بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب والتي قضت بسجنه مدة 48 عاما مع النفاذ العاجل".

https://arabic.sputniknews.com/20201030/تقرير-ماذا-كشف-هجوم-فرنسا-الإرهابي-من-تحديات-أمنية-في-تونس-1047020962.html

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أخبار تونس اليوم, فرنسا, إرهاب