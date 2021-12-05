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https://arabic.sputniknews.com/20211205/محمد-صلاح-يكشف-عن-مشروعه-الذي-يريد-إقامته-في-مصر-1053580298.html
محمد صلاح يكشف عن مشروعه الذي يريد إقامته في مصر
محمد صلاح يكشف عن مشروعه الذي يريد إقامته في مصر
كشف اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عن مشروعه الذي ينوي إقامته في مصر. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:07+0000
2021-12-05T12:07+0000
ليفربول
أخبار محمد صلاح
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وخلال لقاء له مع الإعلامي المصري عمرو أديب تمت إذاعته على منصة "شاهد" قال صلاح: "أخطط لافتتاح مشروع جيم وأكل صحي في مصر".وعلل مهاجم ليفربول اختياره هذا المروع بقوله: "لأن المشروع يمثلني فأنا أحب الجيم وأعتني بنفسي".لقاء صلاح مع أديب تضمن حديثا له عن علاقته بيورجن كلوب مدربه الألماني، وبساديو ماني مهاجم ليفربول.صلاح وصف العلاقة بينه وبين كلوب بالـ"جيدة"، مؤكدا أنهما يختلفان حول بعض وجهات النظر، قائلا: "علاقتي جيدة مع كلوب.. لكننا نختلف ببعض النقاط ونتفق بنسبة كبيرة جدا".ونفى صلاح وجود خلافات بينه وبين ماني، واصفا ما بينهما بالـ "تنافس"، حيث قال: "هناك تنافس مع ماني على من سيكون الأفضل لكننا نعمل من أجل الفريق رغم أننا نتعامل مع بعض الكرات بأنانية نوعا ما".وعلى صعيده الشخصي، قال صلاح: "الشهرة جعلتني أكثر هدوءًا وأصبحت أُقدر حماسة الناس عند رؤيتي".وعن ما يثيره كثرة المعجبات خاصة لدى زوجته نفى صلاح أن يكون هذا الأمر نقطة خلاف مؤكدا تفهم زوجته.وقال: "زوجتي متفهمة أنني شخص هادئ وأجلس كثيرا في المنزل وأن لدي أصداقاء وصديقات".
https://arabic.sputniknews.com/20211127/صحيفة-تكشف-كم-تقاضى-محمد-صلاح-للظهور-مع-عمرو-أديب؟-1053341078.html
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ليفربول, أخبار محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن مشروعه الذي يريد إقامته في مصر

12:07 GMT 05.12.2021
© REUTERS / SHAUN BOTTERILLمحمد صلاح في مباراة "ليفربول" و"ليدز"، 12 سبتمبر/ أيلول 2020
محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز، 12 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / SHAUN BOTTERILL
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كشف اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عن مشروعه الذي ينوي إقامته في مصر.
وخلال لقاء له مع الإعلامي المصري عمرو أديب تمت إذاعته على منصة "شاهد" قال صلاح: "أخطط لافتتاح مشروع جيم وأكل صحي في مصر".
المصري محمد صلاح يحرز ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
صحيفة تكشف كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع عمرو أديب؟
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وعلل مهاجم ليفربول اختياره هذا المروع بقوله: "لأن المشروع يمثلني فأنا أحب الجيم وأعتني بنفسي".
لقاء صلاح مع أديب تضمن حديثا له عن علاقته بيورجن كلوب مدربه الألماني، وبساديو ماني مهاجم ليفربول.
صلاح وصف العلاقة بينه وبين كلوب بالـ"جيدة"، مؤكدا أنهما يختلفان حول بعض وجهات النظر، قائلا: "علاقتي جيدة مع كلوب.. لكننا نختلف ببعض النقاط ونتفق بنسبة كبيرة جدا".
ونفى صلاح وجود خلافات بينه وبين ماني، واصفا ما بينهما بالـ "تنافس"، حيث قال: "هناك تنافس مع ماني على من سيكون الأفضل لكننا نعمل من أجل الفريق رغم أننا نتعامل مع بعض الكرات بأنانية نوعا ما".
وعلى صعيده الشخصي، قال صلاح: "الشهرة جعلتني أكثر هدوءًا وأصبحت أُقدر حماسة الناس عند رؤيتي".
وعن ما يثيره كثرة المعجبات خاصة لدى زوجته نفى صلاح أن يكون هذا الأمر نقطة خلاف مؤكدا تفهم زوجته.
وقال: "زوجتي متفهمة أنني شخص هادئ وأجلس كثيرا في المنزل وأن لدي أصداقاء وصديقات".
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