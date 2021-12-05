مدير مطاعم "نصرت": الذهب المستخدم في تغليف شرائح اللحم "عديم المذاق"

واعترف مدير مطاعم "سالت باي" الشهير في لندن أن "أوراق الذهب لا تُحدث أي فرق في مذاق اللحم"، وبيّن أنه: "لا تحسن الطعم ولا تغير الجودة".وتشمل الأطباق الموجودة على قائمة الطعام شريحة لحم بقيمة 850 جنيهًا إسترلينيًا مطلية بالذهب ووجبة "برغر" بـ100 جنيه إسترليني.وقال السيد محمد لموقع "ماي لندن" إن الطبق الأكثر شعبية هو شريحة لحم "توماهوك"، والتي يمكن تغطيتها بأوراق ذهبية ترفع قيمتها إلى 1450 جنيهًا إسترلينيًا.وتعرض فرع مطعم الشيف نصرت "نايتس بريدج" في لندن لانتقادات شديدة حيث اشتكى رواد المطعم من فاتورة باهظة بقيمة 37 ألف جنيه إسترليني، وقال آخرون إنهم دفعوا 2000 جنيه إسترليني.وأحدث الشيف التركي، نصرت غوشكيه، في وقت سابق، ضجة بين متابعيه، بعدما عرض صخرة ضخمة للبيع مقابل مليوني دولار أمريكي.وشارك الشيف نصرت صورته وهو يحمل الصخرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقام بتغليفها بورق الذهب مثلما يفعل مع قطع اللحم التي يعدها داخل مطعمه.والتقط الشيف نصرت صورته مع الصخرة المعروضة للبيع داخل فرع مطعمه في جزيرة ميكونوس اليونانية.
قال مدير سلسلة مطاعم الشيف التركي نصرت غوشكيه والمعروف بـ"سالت باي" أو "حبيب الملح" إن "مطعم "نايتس بريدج" المثير للجدل يقدم أفضل أنواع اللحوم في العالم ورد الفعل العنيف على الأسعار المكونة من خمس خانات "مجرد هراء".
واعترف مدير مطاعم "سالت باي" الشهير في لندن أن "أوراق الذهب لا تُحدث أي فرق في مذاق اللحم"، وبيّن أنه: "لا تحسن الطعم ولا تغير الجودة".
وتشمل الأطباق الموجودة على قائمة الطعام شريحة لحم بقيمة 850 جنيهًا إسترلينيًا مطلية بالذهب ووجبة "برغر" بـ100 جنيه إسترليني.
وقال السيد محمد لموقع "ماي لندن" إن الطبق الأكثر شعبية هو شريحة لحم "توماهوك"، والتي يمكن تغطيتها بأوراق ذهبية ترفع قيمتها إلى 1450 جنيهًا إسترلينيًا.