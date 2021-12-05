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https://arabic.sputniknews.com/20211205/مدير-مطاعم-نصرت-الذهب-المستخدم-في-تغليف-شرائح-اللحم-عديم-المذاق-1053589676.html
مدير مطاعم "نصرت": الذهب المستخدم في تغليف شرائح اللحم "عديم المذاق"
مدير مطاعم "نصرت": الذهب المستخدم في تغليف شرائح اللحم "عديم المذاق"
قال مدير سلسلة مطاعم الشيف التركي نصرت غوشكيه والمعروف بـ"سالت باي" أو "حبيب الملح" إن "مطعم "نايتس بريدج" المثير للجدل يقدم أفضل أنواع اللحوم في العالم ورد... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:49+0000
2021-12-05T14:49+0000
نصرت غوكشيه
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واعترف مدير مطاعم "سالت باي" الشهير في لندن أن "أوراق الذهب لا تُحدث أي فرق في مذاق اللحم"، وبيّن أنه: "لا تحسن الطعم ولا تغير الجودة".وتشمل الأطباق الموجودة على قائمة الطعام شريحة لحم بقيمة 850 جنيهًا إسترلينيًا مطلية بالذهب ووجبة "برغر" بـ100 جنيه إسترليني.وقال السيد محمد لموقع "ماي لندن" إن الطبق الأكثر شعبية هو شريحة لحم "توماهوك"، والتي يمكن تغطيتها بأوراق ذهبية ترفع قيمتها إلى 1450 جنيهًا إسترلينيًا.وتعرض فرع مطعم الشيف نصرت "نايتس بريدج" في لندن لانتقادات شديدة حيث اشتكى رواد المطعم من فاتورة باهظة بقيمة 37 ألف جنيه إسترليني، وقال آخرون إنهم دفعوا 2000 جنيه إسترليني.وأحدث الشيف التركي، نصرت غوشكيه، في وقت سابق، ضجة بين متابعيه، بعدما عرض صخرة ضخمة للبيع مقابل مليوني دولار أمريكي.وشارك الشيف نصرت صورته وهو يحمل الصخرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقام بتغليفها بورق الذهب مثلما يفعل مع قطع اللحم التي يعدها داخل مطعمه.والتقط الشيف نصرت صورته مع الصخرة المعروضة للبيع داخل فرع مطعمه في جزيرة ميكونوس اليونانية.
https://arabic.sputniknews.com/20210210/أكل-قطعة-اللحم-بشراهة-ماكغريغور-بضيفة-الشيف-نصرت-فيديو-1048072966.html
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نصرت غوكشيه

مدير مطاعم "نصرت": الذهب المستخدم في تغليف شرائح اللحم "عديم المذاق"

14:49 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCEالشيف التركي نصرت
الشيف التركي نصرت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
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قال مدير سلسلة مطاعم الشيف التركي نصرت غوشكيه والمعروف بـ"سالت باي" أو "حبيب الملح" إن "مطعم "نايتس بريدج" المثير للجدل يقدم أفضل أنواع اللحوم في العالم ورد الفعل العنيف على الأسعار المكونة من خمس خانات "مجرد هراء".
واعترف مدير مطاعم "سالت باي" الشهير في لندن أن "أوراق الذهب لا تُحدث أي فرق في مذاق اللحم"، وبيّن أنه: "لا تحسن الطعم ولا تغير الجودة".
وتشمل الأطباق الموجودة على قائمة الطعام شريحة لحم بقيمة 850 جنيهًا إسترلينيًا مطلية بالذهب ووجبة "برغر" بـ100 جنيه إسترليني.
وقال السيد محمد لموقع "ماي لندن" إن الطبق الأكثر شعبية هو شريحة لحم "توماهوك"، والتي يمكن تغطيتها بأوراق ذهبية ترفع قيمتها إلى 1450 جنيهًا إسترلينيًا.
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وتعرض فرع مطعم الشيف نصرت "نايتس بريدج" في لندن لانتقادات شديدة حيث اشتكى رواد المطعم من فاتورة باهظة بقيمة 37 ألف جنيه إسترليني، وقال آخرون إنهم دفعوا 2000 جنيه إسترليني.
وأحدث الشيف التركي، نصرت غوشكيه، في وقت سابق، ضجة بين متابعيه، بعدما عرض صخرة ضخمة للبيع مقابل مليوني دولار أمريكي.
وشارك الشيف نصرت صورته وهو يحمل الصخرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقام بتغليفها بورق الذهب مثلما يفعل مع قطع اللحم التي يعدها داخل مطعمه.
والتقط الشيف نصرت صورته مع الصخرة المعروضة للبيع داخل فرع مطعمه في جزيرة ميكونوس اليونانية.
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