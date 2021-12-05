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مسؤول إيراني: إحجام أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل إحياء الاتفاق النووي
مسؤول إيراني: إحجام أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل إحياء الاتفاق النووي
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية إن إحجام الولايات المتحدة عن رفع كل العقوبات هو التحدي الرئيسي أمام إحياء الاتفاق النووي المبرم... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T11:31+0000
2021-12-05T11:31+0000
العالم
إيران
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وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول إعادة العمل بالاتفاق النووي يوم الجمعة، وقال الجانبان إنهما سيستأنفان التفاوض الأسبوع التالي، في حين عبر مسؤولون غربيون عن استيائهم من المطالب الكثيرة للجمهورية الإسلامية.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله "من الواضح الآن أن إحجام واشنطن عن رفع العقوبات تماما هو التحدي الرئيسي أمام تقدم المحادثات".وأضاف "نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت الحكومة الأمريكية عن حملتها لممارسة أقصى الضغوط وأبدت الأطراف الأوروبية بشكل جاد مرونة وإرادة سياسية في المحادثات"، وفقا لـ "رويترز".وبدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في أبريل نيسان بهدف إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.لكن المحادثات توقفت بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،وهو من غلاة المحافظين، في يونيو حزيران.
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العالم, إيران

مسؤول إيراني: إحجام أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل إحياء الاتفاق النووي

11:31 GMT 05.12.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
 العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية إن إحجام الولايات المتحدة عن رفع كل العقوبات هو التحدي الرئيسي أمام إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول إعادة العمل بالاتفاق النووي يوم الجمعة، وقال الجانبان إنهما سيستأنفان التفاوض الأسبوع التالي، في حين عبر مسؤولون غربيون عن استيائهم من المطالب الكثيرة للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله "من الواضح الآن أن إحجام واشنطن عن رفع العقوبات تماما هو التحدي الرئيسي أمام تقدم المحادثات".

وأضاف "نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت الحكومة الأمريكية عن حملتها لممارسة أقصى الضغوط وأبدت الأطراف الأوروبية بشكل جاد مرونة وإرادة سياسية في المحادثات"، وفقا لـ "رويترز".

وبدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في أبريل نيسان بهدف إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.

لكن المحادثات توقفت بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،وهو من غلاة المحافظين، في يونيو حزيران.
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