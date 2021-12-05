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https://arabic.sputniknews.com/20211205/مستوطنون-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-صلوات-تلمودية-في-باحاته-فيديو-وصور-1053571073.html
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. فيديو وصور
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. فيديو وصور
اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T07:16+0000
2021-12-05T07:16+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة شهاب للأنباء، صباح اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين الإسرائيلية اقتحموا المسجد في "شكل مجموعات استفزازية" وقاموا بأداء صلوات تلمودية في باحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.ومن آخريات حالات اقتحامات المسجد الأقصى، ما جرى في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، حينما قام ما يزيد عن 73 مستوطنا بجولات "استفزازية" في باحات المسجد الأقصى المبارك تركزت في محيطه الشرقي.​وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، تمثلت في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في المسجد الأقصى، بينما تعرض بعضهم للاعتداء.وتعد عملية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى عملية متكررة، فقبل نحو ثلاثة أسابيع، نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام مماثلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. فيديو وصور

07:16 GMT 05.12.2021
© Sputnik . M.Urchenko / الذهاب إلى بنك الصورالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . M.Urchenko
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اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة شهاب للأنباء، صباح اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين الإسرائيلية اقتحموا المسجد في "شكل مجموعات استفزازية" وقاموا بأداء صلوات تلمودية في باحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
ومن آخريات حالات اقتحامات المسجد الأقصى، ما جرى في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، حينما قام ما يزيد عن 73 مستوطنا بجولات "استفزازية" في باحات المسجد الأقصى المبارك تركزت في محيطه الشرقي.
​وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، تمثلت في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في المسجد الأقصى، بينما تعرض بعضهم للاعتداء.
وتعد عملية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى عملية متكررة، فقبل نحو ثلاثة أسابيع، نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام مماثلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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