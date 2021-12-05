مصر تستقبل نحو 4 ملايين جرعة لقاح من "أسترازينيكا"

جاء هذا الإعلان مساء السبت، خلال استعراض خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الخطوات التنفيذية للبدء في تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وقال الوزير إن مصر تسلمت 600 ألف جرعة من لقاحي "جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا" أمس بمطار القاهرة الدولي، لافتا إلى أنه من المقرر أن تسلم 3 مليون و900 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بنهاية الشهر الجاري.وشدد الوزير على ضرورة متابعة التقارير اليومية الخاصة بتطعيم المواطنين، والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة بالمحافظات لزيادة عدد مراكز خدمة المواطنين؛ لتسهيل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين فيما يخص تلقي اللقاحات.كما وجه بتشكيل لجنة علمية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، لا سيما في المحافظات الأقل في نسب الإقبال على التطعيم، مشددا على أن اللقاحات هي حائط الصد الأول للحماية من الإصابة بفيروس كورونا وخفض نسبة الوفيات.
أعلنت الحكومة المصرية، أنها في طريقها لتسلم قرابة 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، الأمر الذي من شأنه تعزيز عملية التطعيم المتسارع في البلاد.
جاء هذا الإعلان مساء السبت، خلال استعراض خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الخطوات التنفيذية للبدء في تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وقال الوزير إن مصر تسلمت 600 ألف جرعة من لقاحي "جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا" أمس بمطار القاهرة الدولي، لافتا إلى أنه من المقرر أن تسلم 3 مليون و900 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بنهاية الشهر الجاري.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة التقارير اليومية الخاصة بتطعيم المواطنين، والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة بالمحافظات لزيادة عدد مراكز خدمة المواطنين؛ لتسهيل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين فيما يخص تلقي اللقاحات.
كما وجه بتشكيل لجنة علمية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، لا سيما في المحافظات الأقل في نسب الإقبال على التطعيم، مشددا على أن اللقاحات هي حائط الصد الأول للحماية من الإصابة بفيروس كورونا وخفض نسبة الوفيات.