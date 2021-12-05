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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/معلومات-عن-قاذف-اللهب-الروسي-شميل---إم-صورة-1053576122.html
معلومات عن قاذف اللهب الروسي "شميل - إم"... صورة
معلومات عن قاذف اللهب الروسي "شميل - إم"... صورة
تنتج روسيا أخطر الأسلحة التي يعتمد عليها جنود المشاة في عشرات الجيوش حول العالم ومنها قاذف اللهب "شميل - إم"، الذي ظهر في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"،... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:12+0000
2021-12-05T10:12+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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ويعد قاذف اللهب "شميل - إم" نسخة مطورة من قواذف اللهب لأنه يمتلك قوة أكبر ومدى أطول بصورة تنعكس إيجابا على أداء جنود المشاة في مواجهة العدو.ويتميز قاذف اللهب الروسي المطور بمستويات الأمان العالية وسهولة الاستخدام، حيث يمكن وضعه في حقيبة ظهر يحملها الجندي أثناء الحركة ولا يتجاوز وزنها الإجمالي 19 كيلوغرام وتحمل اثنين من قواذف اللهب من هذا الطراز.ويتميز قاذف اللهب الروسي "شميل - إم" بسهولة الاستخدام خاصة أنه لا يتطلب إجراء صيانات دورية ويمكنه العمل في جميع الظروف الجوية.يستخدم "شميل - إم" قذائف لهب عيار 90 ملم ويصل طوله إلى 94 سنتيمترا ويتراوح مداه بين 300 و1700 متر.
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رصد عسكري

معلومات عن قاذف اللهب الروسي "شميل - إم"... صورة

10:12 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairyأسلحة روسية تضم قواذف لهب وقاذفات قنابل في معرض "إيديكس 2021" في مصر
أسلحة روسية تضم قواذف لهب وقاذفات قنابل في معرض إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تنتج روسيا أخطر الأسلحة التي يعتمد عليها جنود المشاة في عشرات الجيوش حول العالم ومنها قاذف اللهب "شميل - إم"، الذي ظهر في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
ويعد قاذف اللهب "شميل - إم" نسخة مطورة من قواذف اللهب لأنه يمتلك قوة أكبر ومدى أطول بصورة تنعكس إيجابا على أداء جنود المشاة في مواجهة العدو.
ويتميز قاذف اللهب الروسي المطور بمستويات الأمان العالية وسهولة الاستخدام، حيث يمكن وضعه في حقيبة ظهر يحملها الجندي أثناء الحركة ولا يتجاوز وزنها الإجمالي 19 كيلوغرام وتحمل اثنين من قواذف اللهب من هذا الطراز.
© Sputnik . Alaa - Almotairyقاذف لهب روسي عيار 90 ملم طراز "شميل - إم" خلال عرضه في "إيديكس 2021"
قاذف لهب روسي عيار 90 ملم طراز شميل - إم خلال عرضه في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
قاذف لهب روسي عيار 90 ملم طراز "شميل - إم" خلال عرضه في "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويتميز قاذف اللهب الروسي "شميل - إم" بسهولة الاستخدام خاصة أنه لا يتطلب إجراء صيانات دورية ويمكنه العمل في جميع الظروف الجوية.
يستخدم "شميل - إم" قذائف لهب عيار 90 ملم ويصل طوله إلى 94 سنتيمترا ويتراوح مداه بين 300 و1700 متر.
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