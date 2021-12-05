معلومات عن قاذف اللهب الروسي "شميل - إم"... صورة

ويعد قاذف اللهب "شميل - إم" نسخة مطورة من قواذف اللهب لأنه يمتلك قوة أكبر ومدى أطول بصورة تنعكس إيجابا على أداء جنود المشاة في مواجهة العدو.ويتميز قاذف اللهب الروسي المطور بمستويات الأمان العالية وسهولة الاستخدام، حيث يمكن وضعه في حقيبة ظهر يحملها الجندي أثناء الحركة ولا يتجاوز وزنها الإجمالي 19 كيلوغرام وتحمل اثنين من قواذف اللهب من هذا الطراز.ويتميز قاذف اللهب الروسي "شميل - إم" بسهولة الاستخدام خاصة أنه لا يتطلب إجراء صيانات دورية ويمكنه العمل في جميع الظروف الجوية.يستخدم "شميل - إم" قذائف لهب عيار 90 ملم ويصل طوله إلى 94 سنتيمترا ويتراوح مداه بين 300 و1700 متر.
تنتج روسيا أخطر الأسلحة التي يعتمد عليها جنود المشاة في عشرات الجيوش حول العالم ومنها قاذف اللهب "شميل - إم"، الذي ظهر في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
ويعد قاذف اللهب "شميل - إم" نسخة مطورة من قواذف اللهب لأنه يمتلك قوة أكبر ومدى أطول بصورة تنعكس إيجابا على أداء جنود المشاة في مواجهة العدو.
ويتميز قاذف اللهب الروسي المطور بمستويات الأمان العالية وسهولة الاستخدام، حيث يمكن وضعه في حقيبة ظهر يحملها الجندي أثناء الحركة ولا يتجاوز وزنها الإجمالي 19 كيلوغرام وتحمل اثنين من قواذف اللهب من هذا الطراز.