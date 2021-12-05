مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمطعم جنوبي الصومال

أعلن موقع "كي ميديا" الصومالي، في بيان اليوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في مطعم مزدحم بقرية "أدويلي" جنوبي الصومال خلال وقت الغذاء.وأضاف الموقع نقلا عن مواطن يدعى إبراهيم محمد أن هذا المطعم "يرتاده غالبا الجنود".وذكر "كي ميديا" أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت في الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو، نفذته حركة "الشباب" المتشددة مستهدفة به قافلة لشركة أمنية محلية تحرس مكاتب الأمم المتحدة.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب"(الإرهابية المحظورة في روسيا)، التي تسعى إلى السيطرة على البلاد، وتطبيق قوانينها الخاصة، وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
قتل 5 أشخاص مصرعهم على الأقل وأُصيب 7 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بمطعم جنوبي الصومال.
أعلن موقع "كي ميديا" الصومالي، في بيان اليوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في مطعم مزدحم بقرية "أدويلي" جنوبي الصومال خلال وقت الغذاء.
وأضاف الموقع نقلا عن مواطن يدعى إبراهيم محمد أن هذا المطعم "يرتاده غالبا الجنود".
وذكر "كي ميديا" أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت في الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو، نفذته حركة "الشباب" المتشددة مستهدفة به قافلة لشركة أمنية محلية تحرس مكاتب الأمم المتحدة.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب"(الإرهابية المحظورة في روسيا)، التي تسعى إلى السيطرة على البلاد، وتطبيق قوانينها الخاصة، وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.