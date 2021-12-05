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مكتشف سلالة "أوميكرون" يحذر من سرعة تطور فيروس كورونا
مكتشف سلالة "أوميكرون" يحذر من سرعة تطور فيروس كورونا
قال سيخوليلي مويو، العالم الذي اكتشف سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" التي تنتشر حاليا حول العالم، إن السرعة التي تطور بها النمط غير المعتاد من الطفرات للمتحور... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:50+0000
2021-12-05T15:50+0000
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فيروس كورونا
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مويو، هو مدير مختبر بوتسوانا هارفارد المرجعي لفيروس نقص المناعة البشرية وزميل باحث في كلية تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد. وقال في إفادة يوم الجمعة، إن تراكم الطفرات في الفيروسات لا يحدث في خطوة واحدة.وأضاف: "ما زلنا نحاول فهم كيف نشأت العديد من الطفرات لأوميكرون في فترة زمنية قصيرة. إذا نظرت إلى السلالات السابقة، وإذا نظرت إلى ألفا وبيتا، يمكنك أن ترى أن الطفرات تراكمت بمرور الوقت".وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن إحدى النظريات تقول إن هذه السلالة الجديدة تطورت في شخص يعاني من ضعف المناعة وكان يؤوي الفيروس بداخله فترة أطول بكثير من المعتاد.ومع ذلك، حذر مويو من عدم وجود دليل على ذلك. ينظر العلماء في فرضية أخرى وهي ما إذا كانت السلالة انتقلت من البشر إلى مضيف حيواني، وتكيفت معه بسرعة نسبيا ثم انتقلت مرة أخرى إلى البشر.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/عالم-بريطاني-أوميكرون-يعيد-العالم-إلى-بداية-الجائحة-والسلالة-القادمة-ستكون-أقوى-1053590020.html
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العالم, منوعات, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

مكتشف سلالة "أوميكرون" يحذر من سرعة تطور فيروس كورونا

15:50 GMT 05.12.2021
© REUTERS / Kim Hong-Jiعامل طبي يمر أمام شاشة مراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في وحدة العناية المركزة في مستشفى باجاي في بيونغتايك، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2021
عامل طبي يمر أمام شاشة مراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في وحدة العناية المركزة في مستشفى باجاي في بيونغتايك، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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قال سيخوليلي مويو، العالم الذي اكتشف سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" التي تنتشر حاليا حول العالم، إن السرعة التي تطور بها النمط غير المعتاد من الطفرات للمتحور الجديد هي مصدر قلق.
مويو، هو مدير مختبر بوتسوانا هارفارد المرجعي لفيروس نقص المناعة البشرية وزميل باحث في كلية تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد. وقال في إفادة يوم الجمعة، إن تراكم الطفرات في الفيروسات لا يحدث في خطوة واحدة.
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
عالم بريطاني: "أوميكرون" يعيد العالم إلى بداية الجائحة والسلالة القادمة ستكون أقوى
14:56 GMT
وأضاف: "ما زلنا نحاول فهم كيف نشأت العديد من الطفرات لأوميكرون في فترة زمنية قصيرة. إذا نظرت إلى السلالات السابقة، وإذا نظرت إلى ألفا وبيتا، يمكنك أن ترى أن الطفرات تراكمت بمرور الوقت".
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن إحدى النظريات تقول إن هذه السلالة الجديدة تطورت في شخص يعاني من ضعف المناعة وكان يؤوي الفيروس بداخله فترة أطول بكثير من المعتاد.
ومع ذلك، حذر مويو من عدم وجود دليل على ذلك. ينظر العلماء في فرضية أخرى وهي ما إذا كانت السلالة انتقلت من البشر إلى مضيف حيواني، وتكيفت معه بسرعة نسبيا ثم انتقلت مرة أخرى إلى البشر.
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