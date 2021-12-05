https://arabic.sputniknews.com/20211205/من-أجل-مستقبلنا-المشترك-الأمم-المتحدة-تحيي-اليوم-العالمي-للتطوع-1053590720.html

"من أجل مستقبلنا المشترك"... الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتطوع

"من أجل مستقبلنا المشترك"... الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتطوع

يحتفل العالم، اليوم الأحد الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، باليوم العالمي للتطوع، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختيار هذا التاريخ كيوم للتطوع في 17... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T15:09+0000

2021-12-05T15:09+0000

2021-12-05T15:09+0000

الأمم المتحدة

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ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتطوع هذا العام تحت شعار "تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك بهدف إلهام الناس للعمل من أجل تحسين الكوكب، حسبما ذكرت شبكة "العين" الإخبارية.ويسعى برنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV) في هذا اليوم من كل عام إلى التعريف بالعمل الذي يقوم به المتطوعون في جميع أنحاء العالم.وتشير الأبحاث إلى تأثير العمل التطوعي على من يمارسونه، حيث ارتفعت احتمالات أن يكونوا "سعداء جدًا" بنسبة 7% بين أولئك الذين يتطوعون شهريا وبنسبة 12% بين أولئك الذين يتطوعون كل أسبوعين إلى 4 أسابيع، وذلك مقارنة بغير المتطوعين.ويسهم العمل التطوعي في الحفاظ على تطوير نظام دعم قوي للشعوب وعلى تعزيز الاتصال مع الآخرين، ما يخفف من مخاطر العزلة الاجتماعية والتوتر والاكتئاب لدى العديد من المتطوعين.من جانبه، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تغريدة له اليوم الأحد، بالشكر لكافة المتطوعين حول العالم بمناسبة اليوم الدولي للتطوع، قائلا إن "التطوع هو وسيلة للتواصل مع الآخرين وتعزيز الشعور بالهدف" في الحياة.وأضاف غوتيريش :"في هذا اليوم، انضموا إليّ لتقديم الشكر لجميع المتطوعين، الذين يجعلون العالم مكانا أفضل، من خلال نشاطهم ومرونتهم والتزامهم".

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الأمم المتحدة