"من أجل مستقبلنا المشترك"... الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتطوع

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتطوع هذا العام تحت شعار "تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك بهدف إلهام الناس للعمل من أجل تحسين الكوكب، حسبما ذكرت شبكة "العين" الإخبارية.ويسعى برنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV) في هذا اليوم من كل عام إلى التعريف بالعمل الذي يقوم به المتطوعون في جميع أنحاء العالم.وتشير الأبحاث إلى تأثير العمل التطوعي على من يمارسونه، حيث ارتفعت احتمالات أن يكونوا "سعداء جدًا" بنسبة 7% بين أولئك الذين يتطوعون شهريا وبنسبة 12% بين أولئك الذين يتطوعون كل أسبوعين إلى 4 أسابيع، وذلك مقارنة بغير المتطوعين.ويسهم العمل التطوعي في الحفاظ على تطوير نظام دعم قوي للشعوب وعلى تعزيز الاتصال مع الآخرين، ما يخفف من مخاطر العزلة الاجتماعية والتوتر والاكتئاب لدى العديد من المتطوعين.من جانبه، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تغريدة له اليوم الأحد، بالشكر لكافة المتطوعين حول العالم بمناسبة اليوم الدولي للتطوع، قائلا إن "التطوع هو وسيلة للتواصل مع الآخرين وتعزيز الشعور بالهدف" في الحياة.وأضاف غوتيريش :"في هذا اليوم، انضموا إليّ لتقديم الشكر لجميع المتطوعين، الذين يجعلون العالم مكانا أفضل، من خلال نشاطهم ومرونتهم والتزامهم".
يحتفل العالم، اليوم الأحد الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، باليوم العالمي للتطوع، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختيار هذا التاريخ كيوم للتطوع في 17 ديسمبر/كانون الأول من عام 1985.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتطوع هذا العام تحت شعار "تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك بهدف إلهام الناس للعمل من أجل تحسين الكوكب، حسبما ذكرت شبكة "العين" الإخبارية.
ويسعى برنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV) في هذا اليوم من كل عام إلى التعريف بالعمل الذي يقوم به المتطوعون في جميع أنحاء العالم.
وتشير الأبحاث إلى تأثير العمل التطوعي على من يمارسونه، حيث ارتفعت احتمالات أن يكونوا "سعداء جدًا" بنسبة 7% بين أولئك الذين يتطوعون شهريا وبنسبة 12% بين أولئك الذين يتطوعون كل أسبوعين إلى 4 أسابيع، وذلك مقارنة بغير المتطوعين.
ويسهم العمل التطوعي في الحفاظ على تطوير نظام دعم قوي للشعوب وعلى تعزيز الاتصال مع الآخرين، ما يخفف من مخاطر العزلة الاجتماعية والتوتر والاكتئاب لدى العديد من المتطوعين.
Volunteering is a way of connecting with others and fostering a sense of purpose.
This International Volunteer Day, join me in thanking all volunteers who are making the world a better place through their drive, resilience and commitment. pic.twitter.com/9hkNIJIkbc
من جانبه، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تغريدة له اليوم الأحد، بالشكر لكافة المتطوعين حول العالم بمناسبة اليوم الدولي للتطوع، قائلا إن "التطوع هو وسيلة للتواصل مع الآخرين وتعزيز الشعور بالهدف" في الحياة.
وأضاف غوتيريش :"في هذا اليوم، انضموا إليّ لتقديم الشكر لجميع المتطوعين، الذين يجعلون العالم مكانا أفضل، من خلال نشاطهم ومرونتهم والتزامهم".