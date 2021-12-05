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من دبي إلى أبو ظبي في 50 دقيقة... الإمارات تطلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية
من دبي إلى أبو ظبي في 50 دقيقة... الإمارات تطلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية
أطلقت الإمارات، اليوم الأحد، البرنامج الوطني للسكك الحديدية باستثمارات قيمتها 50 مليار درهم ليشكل منظومة متكاملة لنقل البضائع والركاب على مستوى إمارات الدولة. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:59+0000
2021-12-05T16:08+0000
العالم العربي
الإمارات
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وسيساهم البرنامج الوطني للسكك الحديدية في تطوير منظومة نقل شاملة ومتكاملة تفتح آفاقا تنموية وتوفر فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم.وسينقل القطار الركاب بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة بسرعة 200 كم/ الساعة.. وسينقل 36.5 مليون راكب سنوياً بحلول العام 2030.سيكون بإمكان رواد القطار التنقل بين العاصمة ودبي خلال 50 دقيقة فقط، وبين العاصمة والفجيرة خلال 100 دقيقة فقط. وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".وافتتح المشروع بحضور محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأضاف: البنية التحتية لدولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً.. وقطار الإمارات سيرسخ تفوق الإمارات العالمي في المجال اللوجستي.وتابع بن راشد: قطار الاتحاد يتوافق مع السياسة البيئية لدولة الإمارات وسيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70 – 80%، وسيدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي.وأشار حاكم دبي إلى أن "البرنامج الوطني للسكك الحديدية يجسد مفهوم التكامل في منظومتنا الاقتصادية من خلال أكبر شراكة بين مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي ضمن رؤية تهدف إلى ربط مراكز الصناعة والإنتاج وفتح ممرات تجارية جديدة.. وتسهيل حركة السكان.. وخلق بيئة عمل وحياة الأكثر تطوراً في المنطقة".ويعزز البرنامج الوطني للسكك الحديدية من البنية التحتية لقطاع النقل عبر تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، لتكون محوراً أساسياً في الخطط الوطنية للتطوير والتحديث والتخطيط الحضري.
الإمارات
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العالم العربي, الإمارات, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

من دبي إلى أبو ظبي في 50 دقيقة... الإمارات تطلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية

15:59 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 16:08 GMT 05.12.2021)
© Photo / Fabio Achilliمحطة مترو بر جمان في دبي
محطة مترو بر جمان في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Photo / Fabio Achilli
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أطلقت الإمارات، اليوم الأحد، البرنامج الوطني للسكك الحديدية باستثمارات قيمتها 50 مليار درهم ليشكل منظومة متكاملة لنقل البضائع والركاب على مستوى إمارات الدولة.
وسيساهم البرنامج الوطني للسكك الحديدية في تطوير منظومة نقل شاملة ومتكاملة تفتح آفاقا تنموية وتوفر فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم.
وسينقل القطار الركاب بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة بسرعة 200 كم/ الساعة.. وسينقل 36.5 مليون راكب سنوياً بحلول العام 2030.
سيكون بإمكان رواد القطار التنقل بين العاصمة ودبي خلال 50 دقيقة فقط، وبين العاصمة والفجيرة خلال 100 دقيقة فقط. وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".
وافتتح المشروع بحضور محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
قال بن راشد: "قطار الاتحاد أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة، وسيربط 11 مدينة ومنطقة من أقصى الإمارات لأقصاها".
وأضاف: البنية التحتية لدولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً.. وقطار الإمارات سيرسخ تفوق الإمارات العالمي في المجال اللوجستي.
وتابع بن راشد: قطار الاتحاد يتوافق مع السياسة البيئية لدولة الإمارات وسيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70 – 80%، وسيدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي.
وأشار حاكم دبي إلى أن "البرنامج الوطني للسكك الحديدية يجسد مفهوم التكامل في منظومتنا الاقتصادية من خلال أكبر شراكة بين مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي ضمن رؤية تهدف إلى ربط مراكز الصناعة والإنتاج وفتح ممرات تجارية جديدة.. وتسهيل حركة السكان.. وخلق بيئة عمل وحياة الأكثر تطوراً في المنطقة".
ويعزز البرنامج الوطني للسكك الحديدية من البنية التحتية لقطاع النقل عبر تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، لتكون محوراً أساسياً في الخطط الوطنية للتطوير والتحديث والتخطيط الحضري.
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