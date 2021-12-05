تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/نائب-رئيس-وزراء-لبنان-المبادرة-الفرنسية-السعودية-خطوة-أولى-لحل-الأزمة-مع-الخليج-1053580872.html
نائب‎ ‎رئيس‎ ‎وزراء‎ ‎لبنان: ‏‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎لحل‎‏ الأزمة مع الخليج
نائب‎ ‎رئيس‎ ‎وزراء‎ ‎لبنان: ‏‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎لحل‎‏ الأزمة مع الخليج
قال‎ ‎نائب‎ ‎رئيس‎ ‎الوزراء‎ ‎اللبناني،‎ ‎سعادة‎ ‎الشامي،‎ اليوم الأحد، ‎إن‎ "‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎في‎ ‎معالجة‎ ‎المشكلة‎ ‎بين‎... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:14+0000
2021-12-05T12:14+0000
فرنسا
أخبار لبنان
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053539992_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42528c12e9235e6f820200eb34c60339.jpg
ونفى أن تكون المبادرة بديلا للمبادرة الفرنسية الخاصة بلبنان، مؤكدا "المبادرة الفرنسية لحل الأزمة بلبنان تعنى بالشأن الاقتصادي ومساعدة لبنان للخروج من الأزمة، ولا علاقة لها بالموضوع اللبناني السعودي".وفي حديثه إلى برنامج "عالم سبوتنيك"، المذاع على "راديو سبوتنيك"، لفت إلى أن باريس تعمل جاهدة لمساعدة بيروت للخروج من المشاكل التي حصلت مؤخرا وتراكمت، قائلا إن "فرنسا دائما تساعدنا للخروج من الأزمة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها".وعن الآلية التي سيتم الاتفاق عليها من خلال المبادرة الفرنسية السعودية وتقديم مساعدات إنسانية للبنان، ذكر الشامي أنه "لا توجد تفاصيل واضحة حتى الآن للمبادرة وكل ما تم ذكره من تفاصيل كان في الأخبار فقط".وأوضح أنه "شخصيا المسؤول عن التحضير لصندوق النقد الدولي والبرنامج الإصلاحي، وبالإجمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لا توجد به أمور سياسية".وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة فرنسية سعودية لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.وأكد الطرفان في بيان الاتفاق على إنشاء آلية سعودية - فرنسية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته في إطار يكفل الشفافية التامة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
https://arabic.sputniknews.com/20211205/جنبلاط-يحذر-من-قوى-الظلام-بعد-الإعلان-عن-المبادرة-الفرنسية-لدعم-لبنان-1053578179.html
فرنسا
أخبار لبنان
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053539992_0:16:1280:976_1920x0_80_0_0_d42d7b47cdfbe29993fcab847045ccea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فرنسا, أخبار لبنان, السعودية

نائب‎ ‎رئيس‎ ‎وزراء‎ ‎لبنان: ‏‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎لحل‎‏ الأزمة مع الخليج

12:14 GMT 05.12.2021
© وزارة خارجية المملكة العربية السعوديةولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
تابعنا عبر
قال‎ ‎نائب‎ ‎رئيس‎ ‎الوزراء‎ ‎اللبناني،‎ ‎سعادة‎ ‎الشامي،‎ اليوم الأحد، ‎إن‎ "‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎في‎ ‎معالجة‎ ‎المشكلة‎ ‎بين‎ ‎السعودية‎ ‎ولبنان‎".
ونفى أن تكون المبادرة بديلا للمبادرة الفرنسية الخاصة بلبنان، مؤكدا "المبادرة الفرنسية لحل الأزمة بلبنان تعنى بالشأن الاقتصادي ومساعدة لبنان للخروج من الأزمة، ولا علاقة لها بالموضوع اللبناني السعودي".
وفي حديثه إلى برنامج "عالم سبوتنيك"، المذاع على "راديو سبوتنيك"، لفت إلى أن باريس تعمل جاهدة لمساعدة بيروت للخروج من المشاكل التي حصلت مؤخرا وتراكمت، قائلا إن "فرنسا دائما تساعدنا للخروج من الأزمة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها".
وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
جنبلاط يحذر من "قوى الظلام" بعد الإعلان عن المبادرة الفرنسية لدعم لبنان‏
11:19 GMT
وأكد أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "تسير في خطواتها للإصلاح الاقتصادي بشكل جدي وبناء على خطة موضوعة لتقديم برنامج إصلاحي متكامل لمناقشته مع صندوق النقد الدولي، وقبل هذه الخطوة نحن نعمل للإصلاح ولكن التعاون مع الصندوق الدولي يساعد لبنان في الخروج من الأزمة".
وعن الآلية التي سيتم الاتفاق عليها من خلال المبادرة الفرنسية السعودية وتقديم مساعدات إنسانية للبنان، ذكر الشامي أنه "لا توجد تفاصيل واضحة حتى الآن للمبادرة وكل ما تم ذكره من تفاصيل كان في الأخبار فقط".
وأوضح أنه "شخصيا المسؤول عن التحضير لصندوق النقد الدولي والبرنامج الإصلاحي، وبالإجمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لا توجد به أمور سياسية".
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة فرنسية سعودية لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.
وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
وأكد الطرفان في بيان الاتفاق على إنشاء آلية سعودية - فرنسية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته في إطار يكفل الشفافية التامة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:14 GMTنائب‎ ‎رئيس‎ ‎وزراء‎ ‎لبنان: ‏‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎لحل‎‏ الأزمة مع الخليج
12:11 GMTالجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا
12:08 GMTرئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن على خلفية استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني
12:07 GMTمحمد صلاح يكشف عن مشروعه الذي يريد إقامته في مصر
12:05 GMTفيديو لأول سيدة بحرينية تشق عباب البحر
12:02 GMTالخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب
12:02 GMTما هي الخيارات المتاحة للفرق قبل انطلاق سباق جدة للفورمولا 1؟
12:00 GMTمحكمة تونسية تقضي بسجن مواطن 48 عاما.. لهذا السبب
11:55 GMTالسيسي يكشف عن أصعب لحظة في حياته وعدد ساعات عمله اليومية... فيديو
11:53 GMTالعاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر.. فما فحواها؟
11:51 GMTهل تفتح مبادرة ماكرون صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان والسعودية ؟
11:48 GMTماتفيينكو تطلب من رئيس مجلس الشورى البحريني تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين
11:44 GMTبيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود
11:42 GMTفرنجية: لن نسمي وزيرا بديلا لجورج قرداحي
11:31 GMTمسؤول إيراني: إحجام أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل إحياء الاتفاق النووي
11:28 GMTأبحاث توصي بنوع مكملات "يضبط ضغط الدم"
11:25 GMTالسعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
11:19 GMTجنبلاط يحذر من "قوى الظلام" بعد الإعلان عن المبادرة الفرنسية لدعم لبنان‏
11:17 GMTتركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف
11:04 GMTناشط إسرائيلي يتحرش بزوجة نتنياهو