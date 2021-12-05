ناشط إسرائيلي يتحرش بزوجة نتنياهو

وأكدت القناة السابعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن دائرة الانترنت في مكتب المدعي العام الإسرائيلي بمحكمة الصلح بتل أبيب، قدمت لائحة اتهام ضد أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلي، بعدما تحرش جنسيا بسارة نتنياهو.وأوضحت أن الناشط اليساري بوعز دروري قد نشر تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، تشي بإيحاءات جنسية ونشره محتوى مزعج ومهين تتعلق بسارة، زوجة بنيامين نتنياهو.وأشارت دائرة الانترنت في مكتب المدعى العام الإسرائيلي إلى أن بوعز دروري (55 عاما) قد نشر محتوى أساء لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق رئيس المعارضة الحالي، العام الماضي، وهو ما دفع بسارة نتنياهو إلى تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية تتعلق بتلقيها تهديدات على حياتها.وتنص لائحة الاتهام الموجهة إلى الناشط اليساري التحرش الجنسي والإساءة لشخصية معروفة، ومخاطبتها بطريقة مهينة فيما يتعلق بحياتها الجنسية.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تحرش جنسيا بسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
وأكدت القناة السابعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن دائرة الانترنت في مكتب المدعي العام الإسرائيلي بمحكمة الصلح بتل أبيب، قدمت لائحة اتهام ضد أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلي، بعدما تحرش جنسيا بسارة نتنياهو.
وأشارت دائرة الانترنت في مكتب المدعى العام الإسرائيلي إلى أن بوعز دروري (55 عاما) قد نشر محتوى أساء لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق رئيس المعارضة الحالي، العام الماضي، وهو ما دفع بسارة نتنياهو إلى تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية تتعلق بتلقيها تهديدات على حياتها.
وتنص لائحة الاتهام الموجهة إلى الناشط اليساري التحرش الجنسي والإساءة لشخصية معروفة، ومخاطبتها بطريقة مهينة فيما يتعلق بحياتها الجنسية.