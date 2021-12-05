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https://arabic.sputniknews.com/20211205/نقابة-المهن-الموسيقية-تصدر-قرارا-بعد-التحقيق-مع-عمر-كمال-في-تهمة-الإساءة-لمصر-1053589073.html
نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بعد التحقيق مع عمر كمال في تهمة الإساءة لمصر
نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بعد التحقيق مع عمر كمال في تهمة الإساءة لمصر
أصدرت نقابة الموسيقيين في مصر، اليوم الأحد، قرارا بشأن مطرب المهرجانات عمر كمال عقب التحقيق معه بداعي الإساءة إلى مصر، بعد غنائه في السعودية أغنية بنت الجيران... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:34+0000
2021-12-05T14:34+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأصدرت النقابة، بيانا، أكدت فيه أنه "تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وأن ما جاء عبر صفحة منسوبه له أمر غير حقيقي، حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه"، وذلك حسب صحيفة أخبار اليوم المصرية.وأحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، الأربعاء الماضي، مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا.وكان عمر كمال أحيا برفقة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا حفلا غنائيا في السعودية، وقام بتغيير جملة "أشرب خمور وحشيش (أحد أنواع المخدرات)" من أغنيته "بنت الجيران"، إلى "أشرب تمور وحليب"، بحسب صحيفة الوطن المصرية.لكن تفسير عمر سبب تغييره لهذا الجزء من الأغنية فجر جدلا وغضبا واسعا في مصر، إذ تناقلت وسائل إعلام محلية تصريحاته التي قال فيها إنه تعمد تغيير كلمات الأغنية لأن السعودية "أرض طاهرة، ولا يمكن أن يقال فيها كلمات مثل خمور وحشيش".وفجر هذا التصريح أزمة بين مطرب المهرجانات ونقابة الموسيقيين التي اعتبرت أن تصريحه ينطوي على إساءة لمصر.وأكدت النقابة أنه مع كامل احترامها للسعودية فإن مصر "بلد مقدس ومصان عبر التاريخ ولا يمكن أن يتم فيها غناء مثل تلك الكلمات الخادشة والخارجة عن القانون".تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/عمر-كمال-يخرج-عن-صمته-ويرد-على-اتهامه-بإهانة-مصر-خلال-حفلته-في-السعودية-فيديو-1053464263.html
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أخبار الفنانين في مصر

نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بعد التحقيق مع عمر كمال في تهمة الإساءة لمصر

14:34 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنان المصري هاني شاكر
الفنان المصري هاني شاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
أصدرت نقابة الموسيقيين في مصر، اليوم الأحد، قرارا بشأن مطرب المهرجانات عمر كمال عقب التحقيق معه بداعي الإساءة إلى مصر، بعد غنائه في السعودية أغنية بنت الجيران ومع تغيير كلماتها.
وأصدرت النقابة، بيانا، أكدت فيه أنه "تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وأن ما جاء عبر صفحة منسوبه له أمر غير حقيقي، حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه"، وذلك حسب صحيفة أخبار اليوم المصرية.
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
عمر كمال يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بإهانة مصر خلال حفلته في السعودية... فيديو
2 ديسمبر, 07:13 GMT
وأحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، الأربعاء الماضي، مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق بعد تلفظه بجملة "حملت إساءة لبلاده في السعودية" مؤخرا.
وكان عمر كمال أحيا برفقة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا حفلا غنائيا في السعودية، وقام بتغيير جملة "أشرب خمور وحشيش (أحد أنواع المخدرات)" من أغنيته "بنت الجيران"، إلى "أشرب تمور وحليب"، بحسب صحيفة الوطن المصرية.
لكن تفسير عمر سبب تغييره لهذا الجزء من الأغنية فجر جدلا وغضبا واسعا في مصر، إذ تناقلت وسائل إعلام محلية تصريحاته التي قال فيها إنه تعمد تغيير كلمات الأغنية لأن السعودية "أرض طاهرة، ولا يمكن أن يقال فيها كلمات مثل خمور وحشيش".
وفجر هذا التصريح أزمة بين مطرب المهرجانات ونقابة الموسيقيين التي اعتبرت أن تصريحه ينطوي على إساءة لمصر.
وأكدت النقابة أنه مع كامل احترامها للسعودية فإن مصر "بلد مقدس ومصان عبر التاريخ ولا يمكن أن يتم فيها غناء مثل تلك الكلمات الخادشة والخارجة عن القانون".
تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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