هاميلتون يفوز بالجائزة الكبرى في السعودية ويرجئ الحسم إلى الجولة الختامية بأبوظبي... فيديو

وشهد السباق الذي أقيم في جدة في النسخة الأولى لجائزة السعودية الكبرى إثارة كبيرة وعددا من الحوادث التي استعدت نزول سيارة الأمان إلى الحلبة بعدما اصطدم هاميلتون بسيارة غريمه الهولندي ماكس فيرستابن.وبحسب وكالة "رويترز"، فإن البريطاني "هاميلتون"، حصد نقطة إضافية بعدما حقق أسرع لفة ليرفع رصيده إلى 369.5 نقطة، في سباق مجنون، ليتساوى بذلك مع فيرستابن من فريق ريد بول.ومن المقرر أن تنظم الجولة الختامية لفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي الأسبوع المقبل.وهذا هو الانتصار 103 في مسيرة هاميلتون بطل العالم سبع مرات، والذي صرح بعد انتهاء السابق: "حاولت أن أكون شرسا بقدر الإمكان لكن أيضا التمتع بالمنطق وبكل خبرتي على مدار السنين حاولت إبقاء السيارة على أرض الحلبة والقيادة بإنصاف".
ومن المقرر أن تنظم الجولة الختامية لفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي الأسبوع المقبل.
وهذا هو الانتصار 103 في مسيرة هاميلتون بطل العالم سبع مرات، والذي صرح بعد انتهاء السابق: "حاولت أن أكون شرسا بقدر الإمكان لكن أيضا التمتع بالمنطق وبكل خبرتي على مدار السنين حاولت إبقاء السيارة على أرض الحلبة والقيادة بإنصاف".