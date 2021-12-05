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https://arabic.sputniknews.com/20211205/هل-وصل-متحور-أوميكرون-إلى-العراق؟-1053574329.html
هل وصل متحور "أوميكرون" إلى العراق؟
هل وصل متحور "أوميكرون" إلى العراق؟
كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة تسجيل إصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون". 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:38+0000
2021-12-05T09:38+0000
العراق
أوميكرون
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، أنه لم يتم حتى الآن تشخيص أي إصابة بسلالة "أوميكرون".ولفت المسؤول العراقي إلى أن السلالة الغالبة في بلاده "هي دلتا".وأوضح أن الفحوصات التي يتم بموجبها كشف جميع سلالات كورونا موجودة في مختبرات الوزارة.وفيما يتعلق بنوع السلالة، بين مدير الصحة العامة أنه يتم الكشف عنها من خلال الفحص المركزي فقط.ولفت مسؤول في الوزارة إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحد من انتشار فيروس كورونا حتى وإن دخلت متحورات جديدة.وذكر أن هناك نماذج تصل من المحافظات بصورة مستمرة، ليتولى المختبر المركزي دراسة نوع السلالة.يأتي هذا في الوقت الذي توقعت وزارة الصحة العراقية دخول البلاد في موجة رابعة من جائحة كورونا في الربيع المقبل.ومنذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا يقل عن الألف حالة يوميا.
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العراق, أوميكرون

هل وصل متحور "أوميكرون" إلى العراق؟

09:38 GMT 05.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالعراقيون أثناء صلاة عيد الأضحى وسط قيود مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، العراق، 31 يوليو 2020
العراقيون أثناء صلاة عيد الأضحى وسط قيود مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، العراق، 31 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة تسجيل إصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، أنه لم يتم حتى الآن تشخيص أي إصابة بسلالة "أوميكرون".
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
أقارب امرأة عراقية يقتلون ضابطا حاول مساعدتها في بلاغ عنف منزلي
أمس, 21:26 GMT
ولفت المسؤول العراقي إلى أن السلالة الغالبة في بلاده "هي دلتا".
وأوضح أن الفحوصات التي يتم بموجبها كشف جميع سلالات كورونا موجودة في مختبرات الوزارة.
وفيما يتعلق بنوع السلالة، بين مدير الصحة العامة أنه يتم الكشف عنها من خلال الفحص المركزي فقط.
ولفت مسؤول في الوزارة إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحد من انتشار فيروس كورونا حتى وإن دخلت متحورات جديدة.
وذكر أن هناك نماذج تصل من المحافظات بصورة مستمرة، ليتولى المختبر المركزي دراسة نوع السلالة.
يأتي هذا في الوقت الذي توقعت وزارة الصحة العراقية دخول البلاد في موجة رابعة من جائحة كورونا في الربيع المقبل.
ومنذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا يقل عن الألف حالة يوميا.
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