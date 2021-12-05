هل وصل متحور "أوميكرون" إلى العراق؟

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، أنه لم يتم حتى الآن تشخيص أي إصابة بسلالة "أوميكرون".ولفت المسؤول العراقي إلى أن السلالة الغالبة في بلاده "هي دلتا".وأوضح أن الفحوصات التي يتم بموجبها كشف جميع سلالات كورونا موجودة في مختبرات الوزارة.وفيما يتعلق بنوع السلالة، بين مدير الصحة العامة أنه يتم الكشف عنها من خلال الفحص المركزي فقط.ولفت مسؤول في الوزارة إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحد من انتشار فيروس كورونا حتى وإن دخلت متحورات جديدة.وذكر أن هناك نماذج تصل من المحافظات بصورة مستمرة، ليتولى المختبر المركزي دراسة نوع السلالة.يأتي هذا في الوقت الذي توقعت وزارة الصحة العراقية دخول البلاد في موجة رابعة من جائحة كورونا في الربيع المقبل.ومنذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا يقل عن الألف حالة يوميا.