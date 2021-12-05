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وفد سوري رسمي يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد
وفد سوري رسمي يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول، بأن وفدا سوريا رسميا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يصل إلى العاصمة... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:54+0000
2021-12-05T10:01+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
إيران
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وذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر مطلعة في طهران، أن الوفد يضم إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.وبحسب المصادر فإن زيارة الوفد التي تستمر ليومين ستبحث في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الحکومة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.وزار سوريا مؤخرا وفد اقتصادي إيراني كبير برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رضا فاطمي أمين، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين وشارك في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي وإزاحة الستار عن أول مصرف إيراني سوري مشترك.كما زار سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والتقى الرئيس بشار الأسد، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيزها، من خلال وضع برامج عمل تنفيذية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.
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العالم, أخبار سوريا اليوم, إيران

وفد سوري رسمي يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد

09:54 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 10:01 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / Wana News Agencyطهران، إيران 30 أبريل 2020
طهران، إيران 30 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Wana News Agency
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أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول، بأن وفدا سوريا رسميا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يصل إلى العاصمة طهران هذا المساء.
وذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر مطلعة في طهران، أن الوفد يضم إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.
وبحسب المصادر فإن زيارة الوفد التي تستمر ليومين ستبحث في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الحکومة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.
وزار سوريا مؤخرا وفد اقتصادي إيراني كبير برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رضا فاطمي أمين، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين وشارك في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي وإزاحة الستار عن أول مصرف إيراني سوري مشترك.

كما زار سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والتقى الرئيس بشار الأسد، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيزها، من خلال وضع برامج عمل تنفيذية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.
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