https://arabic.sputniknews.com/20211205/وكالة-5-قتلى-بينهم-4-من-جنود-البشمركة-في-مواجهات-مع-مسلحي-داعش-1053604009.html

وكالة: 5 قتلى بينهم 4 من جنود البشمركة في مواجهات مع مسلحي "داعش"

وكالة: 5 قتلى بينهم 4 من جنود البشمركة في مواجهات مع مسلحي "داعش"

قالت مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن خمسة قتلى بينهم أربعة من جنود البشمركة ومدنى سقطوا بينما أُصيب ستة آخرون في مواجهات مع مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T22:39+0000

2021-12-05T22:39+0000

2021-12-05T22:39+0000

أخبار العراق اليوم

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وقالت وزارة البشمركة في بيان صحفي، إن مسلحي التنظيم الإرهابي هاجموا موقع اللواء 126 لقوات البشمركة، مما أدى لسقوط ضحايا. لكنها لم تذكر حصيلة القتلى أو الجرحي.وذكرت مصادر من قوات البشمركة أن الاشتباكات انتهت بانسحاب مقاتلي التنظيم.وقال قائد في قوات البشمركة، إن مقاتلي تنظيم داعش "يستخدمون تكتيكات الكر والفر في الهجمات الليلية على مواقعنا. إنهم يتجنبون التمسك بالأرض لفترة أطول.. يجري إرسال المزيد من التعزيزات إلى المنطقة لمنع وقوع المزيد من الهجمات".كانت مصادر أمنية قالت لرويترز، أيضا في وقت سابق اليوم، إن مسلحين تابعين لداعش سيطروا على قرية لهيبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه يوم السبت.ولم يصدر تأكيد عن السلطات العراقية.والقريتان في منطقة نائية متنازع عليها بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة أربيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، حيث يشن تنظيم داعش هجمات منتظمة. لكن من النادر أن يسيطر مسلحو التنظيم على منطقة آهلة بالسكان بالقرب من طريق رئيسية سريعة تربط بين أربيل ومدينة كركوك.

https://arabic.sputniknews.com/20211205/وكالة-مسلحو-داعش-سيطروا-على-قرية-في-شمال-العراق-1053602753.html

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أخبار العراق اليوم