https://arabic.sputniknews.com/20211205/-علماء-يبتكرون-بلورات-الطاقة-البشرية-على-أبواب-استيطان-القمر-صور-وفيديو-1053596867.html

علماء يبتكرون "بلورات الطاقة"... البشرية على أبواب استيطان القمر... صور وفيديو

علماء يبتكرون "بلورات الطاقة"... البشرية على أبواب استيطان القمر... صور وفيديو

كشف مجموعة علماء في وكالة الفضاء الأوروبية عن ما أطلقوا عليه اسم "بلورات الطاقة" مؤكدين أن هذا المنتج قد يساهم بجعل الإنسان يستوطن القمر والكواكب الأخرى. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T17:57+0000

2021-12-05T17:57+0000

2021-12-05T17:57+0000

مجتمع

علوم

القمر

فضاء

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049067668_0:875:2048:2027_1920x0_80_0_0_c6d473b3b49be177eb9cbc3a7d8b51a4.jpg

ويشير العلماء إلى أن هذه البلورة التي تتكون من مادة البيريت الحديدي، التي يبلغ حجمها 400 مليمتر فقط، يمكن أن تعمل كطبقة تمتص الضوء لخلية شمسية صغيرة، وقد تكون مصدرا مستقبليا واعدا للطاقة على القمر أيضا.الحل الثوري لمعضلة الطاقة على القمرودرست وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا (TalTech)، إنتاج لفافات تشبه ورق الصنفرة (ورق البرداخ) من هذه البلورات الدقيقة كأساس للخلايا الشمسية أحادية الطبقة.ويقول مهندس التصنيع في وكالة الفضاء الأوروبية، أدفينيت ماكايا: "نحن ننظر إلى هذه البلورات الدقيقة في سياق الاستيطان القمري في المستقبل".وتعمل الباحثة كاترين كريستمان، وهي طالبة دكتوراه في جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا (TalTech) ، على تطوير هذه التقنية برعاية مشتركة من الجامعة وبرنامج الاكتشاف التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وتقول: "نحن سعداء للعمل مع هذا المشروع الطموح للغاية. من خلال هذه الشراكة، ستكون لدينا فرصة لنقل العلوم إلى القمر".لماذا يعتبر القطب الجنوبي للقمر مكانا لقاعدة بشريةويشمل المشروع تخصيص المختبرات في مركز "ESTEC" التقني التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في هولندا، للباحثين المشاركين في الدراسات، بهدف إجراء دراسات مفصلة عن جودة حبات الكريستال هذه أو البلورات.وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، يعتبر العلماء أن معضلة توفر الطاقة من أهم العوامل التي قد تلعب دورا في اختيار موقع قاعدة القمر المستقبلية.ويُفضل العلماء وجود هذه القاعدة المفترضة في القطب الجنوبي للقمر، على سبيل المثال، بسبب "قمم الضوء شبه الأبدية" المتواجدة حيث تكون الطاقة الشمسية متاحة بشكل مستمر تقريبا.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/اصطدام-كويكبات-بالجانب-المظلم-للقمر-جار-الأرض-يضحي-بنفسه-صور-وفيديو---1053559524.html

https://arabic.sputniknews.com/20211205/اكتشاف-كوكب-الجحيم-من-الحديد-النقي-بنصف-صلب-وآخر-سائل-صور-وفيديو--1053587583.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم, القمر, فضاء