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علماء يبتكرون "بلورات الطاقة"... البشرية على أبواب استيطان القمر... صور وفيديو
علماء يبتكرون "بلورات الطاقة"... البشرية على أبواب استيطان القمر... صور وفيديو
كشف مجموعة علماء في وكالة الفضاء الأوروبية عن ما أطلقوا عليه اسم "بلورات الطاقة" مؤكدين أن هذا المنتج قد يساهم بجعل الإنسان يستوطن القمر والكواكب الأخرى. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T17:57+0000
2021-12-05T17:57+0000
مجتمع
علوم
القمر
فضاء
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ويشير العلماء إلى أن هذه البلورة التي تتكون من مادة البيريت الحديدي، التي يبلغ حجمها 400 مليمتر فقط، يمكن أن تعمل كطبقة تمتص الضوء لخلية شمسية صغيرة، وقد تكون مصدرا مستقبليا واعدا للطاقة على القمر أيضا.الحل الثوري لمعضلة الطاقة على القمرودرست وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا (TalTech)، إنتاج لفافات تشبه ورق الصنفرة (ورق البرداخ) من هذه البلورات الدقيقة كأساس للخلايا الشمسية أحادية الطبقة.ويقول مهندس التصنيع في وكالة الفضاء الأوروبية، أدفينيت ماكايا: "نحن ننظر إلى هذه البلورات الدقيقة في سياق الاستيطان القمري في المستقبل".وتعمل الباحثة كاترين كريستمان، وهي طالبة دكتوراه في جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا (TalTech) ، على تطوير هذه التقنية برعاية مشتركة من الجامعة وبرنامج الاكتشاف التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وتقول: "نحن سعداء للعمل مع هذا المشروع الطموح للغاية. من خلال هذه الشراكة، ستكون لدينا فرصة لنقل العلوم إلى القمر".لماذا يعتبر القطب الجنوبي للقمر مكانا لقاعدة بشريةويشمل المشروع تخصيص المختبرات في مركز "ESTEC" التقني التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في هولندا، للباحثين المشاركين في الدراسات، بهدف إجراء دراسات مفصلة عن جودة حبات الكريستال هذه أو البلورات.وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، يعتبر العلماء أن معضلة توفر الطاقة من أهم العوامل التي قد تلعب دورا في اختيار موقع قاعدة القمر المستقبلية.ويُفضل العلماء وجود هذه القاعدة المفترضة في القطب الجنوبي للقمر، على سبيل المثال، بسبب "قمم الضوء شبه الأبدية" المتواجدة حيث تكون الطاقة الشمسية متاحة بشكل مستمر تقريبا.
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مجتمع, علوم, القمر, فضاء

علماء يبتكرون "بلورات الطاقة"... البشرية على أبواب استيطان القمر... صور وفيديو

17:57 GMT 05.12.2021
© Photo / Twitter account of Thomas Pesquetصورة لتكوين الريشات (أو عين الصحراء) من أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا، التقطها رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ​توماس بيسكيه
صورة لتكوين الريشات (أو عين الصحراء) من أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا، التقطها رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ​توماس بيسكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Photo / Twitter account of Thomas Pesquet
تابعنا عبر
كشف مجموعة علماء في وكالة الفضاء الأوروبية عن ما أطلقوا عليه اسم "بلورات الطاقة" مؤكدين أن هذا المنتج قد يساهم بجعل الإنسان يستوطن القمر والكواكب الأخرى.
ويشير العلماء إلى أن هذه البلورة التي تتكون من مادة البيريت الحديدي، التي يبلغ حجمها 400 مليمتر فقط، يمكن أن تعمل كطبقة تمتص الضوء لخلية شمسية صغيرة، وقد تكون مصدرا مستقبليا واعدا للطاقة على القمر أيضا.

الحل الثوري لمعضلة الطاقة على القمر

ودرست وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا (TalTech)، إنتاج لفافات تشبه ورق الصنفرة (ورق البرداخ) من هذه البلورات الدقيقة كأساس للخلايا الشمسية أحادية الطبقة.
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ويقول مهندس التصنيع في وكالة الفضاء الأوروبية، أدفينيت ماكايا: "نحن ننظر إلى هذه البلورات الدقيقة في سياق الاستيطان القمري في المستقبل".

"تحتاج قواعد القمر في المستقبل إلى الحياة بعيدا عن الأرض، ومن أجل أن تكون هذه الحياة مستدامة، ويمكن استرداد الحديد والكبريت اللازمين لإنتاج البيريت من سطح القمر".

أدفينيت ماكايا
مهندس التصنيع في وكالة الفضاء الأوروبية
وتعمل الباحثة كاترين كريستمان، وهي طالبة دكتوراه في جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا (TalTech) ، على تطوير هذه التقنية برعاية مشتركة من الجامعة وبرنامج الاكتشاف التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وتقول: "نحن سعداء للعمل مع هذا المشروع الطموح للغاية. من خلال هذه الشراكة، ستكون لدينا فرصة لنقل العلوم إلى القمر".

"هدفنا هو تطوير تقنية لنمو بلورات البيريت الدقيقة واستخدامها في خلية شمسية أحادية الطبقة، حيث تعمل كل بلورة صغيرة كخلية شمسية فردية. إن كمية الطاقة التي تولدها خلية شمسية صغيرة واحدة صغيرة ولكن في الوحدة ذات الحجم العادي سيكون هناك المليارات منها، ومن حيث المبدأ لا يوجد قيود على الحجم والشكل. بالإضافة إلى ذلك، لدينا هدف وهو أن تكون جميع المواد بمثابة مصادر ضرورية ممكنة لحصد الطاقة على القمر في الموقع (المستقبلي)".

تافي راديك
باحث وأستاذ في جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا (TalTech)

لماذا يعتبر القطب الجنوبي للقمر مكانا لقاعدة بشرية

ويشمل المشروع تخصيص المختبرات في مركز "ESTEC" التقني التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في هولندا، للباحثين المشاركين في الدراسات، بهدف إجراء دراسات مفصلة عن جودة حبات الكريستال هذه أو البلورات.
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وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، يعتبر العلماء أن معضلة توفر الطاقة من أهم العوامل التي قد تلعب دورا في اختيار موقع قاعدة القمر المستقبلية.
ويُفضل العلماء وجود هذه القاعدة المفترضة في القطب الجنوبي للقمر، على سبيل المثال، بسبب "قمم الضوء شبه الأبدية" المتواجدة حيث تكون الطاقة الشمسية متاحة بشكل مستمر تقريبا.
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