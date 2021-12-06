https://arabic.sputniknews.com/20211206/أبرز-5-هواتف-ذكية-سيتم-طرحها-خلال-2022-1053617587.html

أبرز 5 هواتف ذكية سيتم طرحها خلال 2022

أبرز 5 هواتف ذكية سيتم طرحها خلال 2022

كشفت تقارير مؤخرا عن أبرز 5 هواتف ذكية سيتم طرحها في الأسواق خلال العام الجديد 2022، وذلك ‏مع اقتراب نهاية 2021.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T10:56+0000

2021-12-06T10:56+0000

2021-12-06T10:56+0000

منوعات

سامسونغ

آيفون

تكنولوجيا

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ومن المتوقع أن يشهد 2022 استقبال هواتف اقتصادية في السعر وذات ميزانية محدودة من شركتي "سامسونغ" و"آبل"، والتي قد يتم إطلاقها في النصف الأول من 2022.إليك نظرة على الهواتف الذكية التي يتطلع إليها عشاق التكنولوجيا في 2022، بناء على الشائعات والتقارير التي ظهرت حتى الآن، وفقا موقع "سي نت" التكنولوجي."آيفون SE 3"يشكل الهاتف طراز الجيل الثالث من هاتف "آيفون SE" من إنتاج شركة "آبل" الأمريكية، والمقرر طرحه في النصف الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن تحصل على دعم شبكة "الجيل الخامس"، وذلك بفضل إضافة شريحة آبل "A15 Bionic" له، وهو نفس المعالج الذي يعمل به "آيفون 13"، أحدث هواتق الشركة الأمريكية، بالمقارنة مع "آيفون SE" الحالي الذي يعمل بمعالج "A13 Bionic".وتباينت التقارير حول شكل هاتف "آيفون SE 3"، ما بين أنه سيحتفظ بنفس شكل هاتف "SE" الحالي، أو سيبدو شبيها بهاتف "آيفون XR"."آيفون 14 ماكس"يبلغ عمر هاتف "آيفون 13" بضعة أشهر فقط، لكن هذا لا يعني أنه من السابق لأوانه البدء في الحديث عن "آيفون 14"، ومن المتوقع أن أكبر الترقيات له خلال 2022 ستتركز في الكاميرا، والتصميم، وخيارات حجم الشاشة.وتشير التوقعات إلى أن تشكيلة هواتف "آيفون 14" الجديدة قد تتكون من طرازين: مقاس 6.1 بوصة (آيفون 14 وآيفون 14 برو)، وإصدارين بحجم 6.7 بوصة (آيفون 14 ماكس وآيفون 14 ماكس برو).وستشمل هواتف "آيفون 14" بعض الترقيات المثيرة، إذ قد تكون إصدارات "برو" و"برو ماكس" مزودان بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغا بيكسل.كما أن 2022 قد يكون هو العام الذي تودع فيه "آبل" واحدة من أكثر سماتها المثيرة للجدل، وهي "الحز" (نتوء الكاميرا العلوية)، إذ قد تحتوي طرازات "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" فقط على فتحة للكاميرا الأمامية.ومن المرجح أن يتم إطلاق تشكيلة هواتف "آيفون 14" في شهر سبتمبر/ أيلول، كما هو الحال عادة مع إصدارات الهواتف الذكية الرئيسية من "آبل"."سامسونغ غلاكسي S22 ألترا"بفضل شاشته الفسيحة ودعمه لقلم "إس"، فإن هاتف "غلاكسيS21 ألترا" يعد بديلا جديرا بالاهتمام لمحبي طراز "غلاكسي نوت".وتشير إحدى التسريبات إلى أن هاتف "سامسونغ S22 ألترا" القادم قد يأتي بفتحة تخزين لقلم "إس"، مما يسهل كثيرا تتبع قلم "سامسونغ" دون فقدانه، كما أن القلم سيكون متواجدا في علبة الهاتف بدلا من بيعه بشكل منفصل كملحق اختياري.كما سيحتوي الهاتف على نظام كاميرا مع تقريب بصري مستمر، والنتيجة هي تكبير أكثر وضوحا وغير مقصوص عند التبديل بين الأطوال البؤرية.وتكشف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوية عادة عن تشكيلة هواتف "غلاكسي" الجديدة الخاصة بها في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار."سامسونغ غلاكسي S21 FE"حصل هاتف "غلاكسي S20 FE" ذو السعر الاقتصادي على جائزة اختيار محرري موقع "سي نت" في عام 2020 بسبب ما يقدمه من قيمة مذهلة مقابل سعره المنخفض، سواء من حيث أدائه الرائع وتوفيره شبكة "الجيل الخامس" والكاميرا متعددة العدسات.والآن تشير تقارير إلى أن "سامسونغ" تخطط لإطلاق امتدادا للهاتف الناجح هو "غلاكسي S21 FE" في يناير 2022، لكن سيكون الهاتف الجديد متاحا في أوروبا فقط، وستمثل هذه خسارة لأمريكا، إذ تعد "سامسونغ" هي ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية بعد شركة "آبل".وعن أسعاره المتحملة، فقد يتراوح ما بين 600 و800 دولار أمريكي، وهو ما قد يجعله خيارا جيدا لأولئك الذين يريدون هاتفا يبدو مميزا بعض الشيء، لكنه ليس باهظ الثمن مثل عائلة "S21".وعن أبرز مميزات الهاتف، فقد يأتي بشاشة مقاس 6.4 بوصة بدقة 2،340 × 1،080 و3 كاميرات تتضمن عدسات 32 ميغا بيكسل و12 ميغا بيكسل و8 ميغا بيكسل، فضلا عن معالج "كوالكوم سناب دراغون"."وان بلس 10 برو"في الآونة الأخيرة، اكتسبت تشكيلة هواتف "برو" من شركة "وان بلس" الصينية المتميزة شهرة واسعة، إذ وصف الناقد أندرو هويل من موقع "سي نت" هاتف "وان بلس 9 برو" بأنه "أفضل هاتف صنعته "وان بلس" على الإطلاق".ومن المتوقع أن يأتي هاتف "وان بلس 10 برو" بشاشة "أموليد" بمقاس 6.7 بوصة وبدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، و128 غيغا بايت أو 256 غيغا بايت من التخزين.

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https://arabic.sputniknews.com/20210820/تقارير-وان-بلس-تجهز-هاتفا-مزودا-بمستشعر-كاميرا-غير-مسبوق-1049891508.html

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منوعات, سامسونغ, آيفون, تكنولوجيا