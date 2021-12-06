https://arabic.sputniknews.com/20211206/أردوغان-يتعهد-بعمل-كل-ما-يلزم-لتطوير-العلاقات-بين-تركيا-ودول-الخليج-1053615448.html

أردوغان يتعهد بعمل كل ما يلزم لتطوير العلاقات بين تركيا ودول الخليج

أردوغان يتعهد بعمل كل ما يلزم لتطوير العلاقات بين تركيا ودول الخليج

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بالقيام بكل ما يلزم لتطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T10:14+0000

2021-12-06T10:14+0000

2021-12-06T10:14+0000

تركيا

محمد بن زايد

دول الخليج

تميم بن حمد آل ثاني

أردوغان

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".وتابع: "نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية".وقال أردوغان إن علاقة بلاده مع قطر ستتواصل خلال الفترة المقبلة بزخم أكبر، لافتا إلى أن "حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار".وأضاف "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع كافة دول الخليج الأخرى".ويتوجه أردوغان إلى الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وأكد الرئيس التركي أنه سيوقع خلال الزيارة العديد من الاتفاقات الثنائية مع الدوحة، وأشار إلى أن "هناك الكثير من الاستثمارات القطرية في تركيا"، لافتا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين "عند مستوى متقدم".وقال إن بلاده يمكنها زيادة حجم الاستثمارات حال تمكنت من القضاء على ظاهرة الإرهاب، في إشارة لنشاط منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) التي تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا.ومن المقرر أن يشارك أردوغان في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر في نسخته السابعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وفي 24 من الشهر الماضي، زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العاصمة التركية أنقرة، والتقى بالرئيس التركي حيث وقع البلدان 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي إلى تركيا هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قطعت عدد من الدول العربية علاقتها معها في 2017، قبل أن يسدل الستار على "الأزمة الخليجية" بتوقيع "بيان العلا" في السعودية مطلع العام الجاري.

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تركيا, محمد بن زايد, دول الخليج, تميم بن حمد آل ثاني, أردوغان