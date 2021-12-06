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https://arabic.sputniknews.com/20211206/أستون-فيلا-عن-تريزيجيه-في-أول-مباراة-له-نشاط-وقتال-وصناعة-فرص-وهدف-1053646649.html
أستون فيلا عن "تريزيجيه" في أول مباراة له: نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف
أستون فيلا عن "تريزيجيه" في أول مباراة له: نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف
عبر فريق أستون فيلا الإنجليزي عن رضاه بما فعله مهاجمه المصري تريزيجيه، في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T21:12+0000
2021-12-06T21:12+0000
الدوري الإنجليزي
تريزيجيه
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وحسب ما كتبه النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف، أداء رائع من تريزيجيه في الشوط الأول من ديربي الشباب".وكان "تريزيجيه" قد سجل هدفا في أول مباراة له عقب عودته من الإصابة، بعدما غاب عن الملاعب ما يقارب الـ7 أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي.وأحرز المهاجم المصري هدف فريقه أستون فيلا، في مرمى فريق برمنغهام، أثناء مباراتهما التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مباريات القسم الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.وجاء هدف تريزيجيه من ضربة جزاء، في الدقيقة 32 من الشوط الأول، سددها داخل الشباك.وتعرض تريزيجيه لإصابة في رباطه الصليبي أثناء لقاء جمع أستون فيلا بفريق ليفربول في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليتسبب في إبعاده عن الملاعب كل تلك الفترة.
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الدوري الإنجليزي, تريزيجيه

أستون فيلا عن "تريزيجيه" في أول مباراة له: نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف

21:12 GMT 06.12.2021
© REUTERS / RUI VIEIRAهدف تريزيجيه أمام أرسنال يخرج فيلا من منطقة الهبوط
هدف تريزيجيه أمام أرسنال يخرج فيلا من منطقة الهبوط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / RUI VIEIRA
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عبر فريق أستون فيلا الإنجليزي عن رضاه بما فعله مهاجمه المصري تريزيجيه، في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة.
وحسب ما كتبه النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف، أداء رائع من تريزيجيه في الشوط الأول من ديربي الشباب".
وكان "تريزيجيه" قد سجل هدفا في أول مباراة له عقب عودته من الإصابة، بعدما غاب عن الملاعب ما يقارب الـ7 أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي.
وأحرز المهاجم المصري هدف فريقه أستون فيلا، في مرمى فريق برمنغهام، أثناء مباراتهما التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مباريات القسم الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
وجاء هدف تريزيجيه من ضربة جزاء، في الدقيقة 32 من الشوط الأول، سددها داخل الشباك.
وتعرض تريزيجيه لإصابة في رباطه الصليبي أثناء لقاء جمع أستون فيلا بفريق ليفربول في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليتسبب في إبعاده عن الملاعب كل تلك الفترة.
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