أستون فيلا عن "تريزيجيه" في أول مباراة له: نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف

وحسب ما كتبه النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف، أداء رائع من تريزيجيه في الشوط الأول من ديربي الشباب".وكان "تريزيجيه" قد سجل هدفا في أول مباراة له عقب عودته من الإصابة، بعدما غاب عن الملاعب ما يقارب الـ7 أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي.وأحرز المهاجم المصري هدف فريقه أستون فيلا، في مرمى فريق برمنغهام، أثناء مباراتهما التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مباريات القسم الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.وجاء هدف تريزيجيه من ضربة جزاء، في الدقيقة 32 من الشوط الأول، سددها داخل الشباك.وتعرض تريزيجيه لإصابة في رباطه الصليبي أثناء لقاء جمع أستون فيلا بفريق ليفربول في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليتسبب في إبعاده عن الملاعب كل تلك الفترة.
وكان "تريزيجيه" قد سجل هدفا في أول مباراة له عقب عودته من الإصابة، بعدما غاب عن الملاعب ما يقارب الـ7 أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي.
وأحرز المهاجم المصري هدف فريقه أستون فيلا، في مرمى فريق برمنغهام، أثناء مباراتهما التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مباريات القسم الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
وجاء هدف تريزيجيه من ضربة جزاء، في الدقيقة 32 من الشوط الأول، سددها داخل الشباك.
وتعرض تريزيجيه لإصابة في رباطه الصليبي أثناء لقاء جمع أستون فيلا بفريق ليفربول في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليتسبب في إبعاده عن الملاعب كل تلك الفترة.