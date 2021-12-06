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https://arabic.sputniknews.com/20211206/أسماك-القرش-والراي-اللساع-تنتظر-سهوة-فتاة-نائمة-على-لوح-تزلج-فيديو--1053640528.html
أسماك القرش والراي اللساع تنتظر "سهوة" فتاة نائمة على لوح تزلج... فيديو
أسماك القرش والراي اللساع تنتظر "سهوة" فتاة نائمة على لوح تزلج... فيديو
نشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا ساحرا لقيام شابة بأخذ قيلولة على لوح تزلج في شاطئ مليء بأحد أصناف أسماك القرش وأسماك الراي اللساع ذات اللدغات... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T17:54+0000
2021-12-06T17:54+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وشاركت ناشطة على صحتها في "إنستغرام" مشهدا ساحرا لقيامها بأخذ قيلولة على شواطئ جزر المالديف الساحرة، المشهورة بنقاء المياه المحيطة بسواحلها وعدم تلوثها واحتوائها على أصناف متنوعة وكثيرة من الأسماك.وتظهر المشاهد التي التقطها على ما يبدو كاميرا معلقة على طائرة درون من ارتفاع كبير، قيام الشابة بأخذ قيلولة على لوح تزلج كبير، حيث تجمعت أسفله أصناف مختلفة من الأسماك، كأسماك القرش والراي اللساع.ويبدو أن الأسماك، التي لم تظهر عليها أي دلائل على أنها عدائية، تنتظر "هفوة صغيرة من الفتاة" التي غرقت بقيلولة ممتعة على أمواج البحر.وتمتلك أسماك الراي اللساع (stingrays) ذيلا يشبه السوط، تستخدمه للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي، ويحتوي هذا السلاح المميز مجموعة أشواك قادرة على فرز السم وتحدث الإصابات عادة عندما يدوس الشخص على السمكة، التي تدفن نفسها في الرمال غالبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/سرب-من-الحيتان-يحاصر-قاربا-مشاهد-لم-تسجل-سابقا-فيديو-1053590291.html
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مجتمع, نادي الفيديو

أسماك القرش والراي اللساع تنتظر "سهوة" فتاة نائمة على لوح تزلج... فيديو

17:54 GMT 06.12.2021
© Photo / pixabay/Re_sosoسمكة راي لساع بصورة ملتقطة من أسفل بطنها
سمكة راي لساع بصورة ملتقطة من أسفل بطنها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / pixabay/Re_soso
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نشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا ساحرا لقيام شابة بأخذ قيلولة على لوح تزلج في شاطئ مليء بأحد أصناف أسماك القرش وأسماك الراي اللساع ذات اللدغات المؤلمة جدا.
وشاركت ناشطة على صحتها في "إنستغرام" مشهدا ساحرا لقيامها بأخذ قيلولة على شواطئ جزر المالديف الساحرة، المشهورة بنقاء المياه المحيطة بسواحلها وعدم تلوثها واحتوائها على أصناف متنوعة وكثيرة من الأسماك.
وتظهر المشاهد التي التقطها على ما يبدو كاميرا معلقة على طائرة درون من ارتفاع كبير، قيام الشابة بأخذ قيلولة على لوح تزلج كبير، حيث تجمعت أسفله أصناف مختلفة من الأسماك، كأسماك القرش والراي اللساع.
ويبدو أن الأسماك، التي لم تظهر عليها أي دلائل على أنها عدائية، تنتظر "هفوة صغيرة من الفتاة" التي غرقت بقيلولة ممتعة على أمواج البحر.
وتمتلك أسماك الراي اللساع (stingrays) ذيلا يشبه السوط، تستخدمه للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي، ويحتوي هذا السلاح المميز مجموعة أشواك قادرة على فرز السم وتحدث الإصابات عادة عندما يدوس الشخص على السمكة، التي تدفن نفسها في الرمال غالبا.
حوت أحدب عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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