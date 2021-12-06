أسماك القرش والراي اللساع تنتظر "سهوة" فتاة نائمة على لوح تزلج... فيديو

وشاركت ناشطة على صحتها في "إنستغرام" مشهدا ساحرا لقيامها بأخذ قيلولة على شواطئ جزر المالديف الساحرة، المشهورة بنقاء المياه المحيطة بسواحلها وعدم تلوثها واحتوائها على أصناف متنوعة وكثيرة من الأسماك.وتظهر المشاهد التي التقطها على ما يبدو كاميرا معلقة على طائرة درون من ارتفاع كبير، قيام الشابة بأخذ قيلولة على لوح تزلج كبير، حيث تجمعت أسفله أصناف مختلفة من الأسماك، كأسماك القرش والراي اللساع.ويبدو أن الأسماك، التي لم تظهر عليها أي دلائل على أنها عدائية، تنتظر "هفوة صغيرة من الفتاة" التي غرقت بقيلولة ممتعة على أمواج البحر.وتمتلك أسماك الراي اللساع (stingrays) ذيلا يشبه السوط، تستخدمه للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي، ويحتوي هذا السلاح المميز مجموعة أشواك قادرة على فرز السم وتحدث الإصابات عادة عندما يدوس الشخص على السمكة، التي تدفن نفسها في الرمال غالبا.
وتمتلك أسماك الراي اللساع (stingrays) ذيلا يشبه السوط، تستخدمه للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي، ويحتوي هذا السلاح المميز مجموعة أشواك قادرة على فرز السم وتحدث الإصابات عادة عندما يدوس الشخص على السمكة، التي تدفن نفسها في الرمال غالبا.