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أمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف
أمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الغربية بانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:11+0000
2021-12-06T14:11+0000
العالم
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت أمريكا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين:وأضاف البيان أن "إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليس مبرراً للاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة".وتابع البيان "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان كالتالي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي تم تحديدها في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان".وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، نشرت صورا يوم السبت، قالت إنها لآلاف الجنود التابعين لجبهة تحرير ‏تيغراي الذين استسلموا للجيش الوطني الإثيوبي، بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.وأظهرت الصور عددا كبيرا من الشباب الذين يرتدون ملابس عادية غير عسكرية، وهم مجردون من الأسلحة.ونشرت الوكالة اعترافات على ألسنتهم عبروا خلالها عن ندمهم على المشاركة‏ في القتال، وهو ما لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/إثيوبيا-الأمن-يضبط-ذخائر-أسلحة-قبل-تسليمها-إلى-مسلحين-لإثارة-الاضطرابات-في-العاصمة-1053613763.html
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إثيوبيا-الوكالة-الرسمية-تنشر-صورا-لـآلاف-الجنود-المستسلمين-من-جبهة-تيغراي-1053545466.html
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العالم, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

أمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف

14:11 GMT 06.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERIمسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الغربية بانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال الصراع.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت أمريكا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين:

نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المستمرة عن الفظائع التي يتم ارتكابها من قبل جميع أطراف النزاع هناك، واحتجاز الحكومة الإثيوبية أعدادا كبيرة من المواطنين الإثيوبيين على أساس انتمائهم العرقي دون تهمة.

وأضاف البيان أن "إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليس مبرراً للاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة".
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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وتابع البيان "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان كالتالي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي تم تحديدها في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان".
وشدد البيان على "وجوب امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي"، متابعا "نحن ندين كل أشكال العنف ضد المدنيين في الماضي والحاضر والمستقبل".
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، نشرت صورا يوم السبت، قالت إنها لآلاف الجنود التابعين لجبهة تحرير ‏تيغراي الذين استسلموا للجيش الوطني الإثيوبي، بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.
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وأظهرت الصور عددا كبيرا من الشباب الذين يرتدون ملابس عادية غير عسكرية، وهم مجردون من الأسلحة.
ونشرت الوكالة اعترافات على ألسنتهم عبروا خلالها عن ندمهم على المشاركة‏ في القتال، وهو ما لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.
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