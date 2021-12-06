https://arabic.sputniknews.com/20211206/أمريكا-ودول-غربية-تطالب-بانسحاب-قوات-إريتريا-من-إثيوبيا-وتدين-احتجاز-الآلاف-1053631401.html

أمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف

أمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الغربية بانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T14:11+0000

2021-12-06T14:11+0000

2021-12-06T14:11+0000

العالم

إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت أمريكا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين:وأضاف البيان أن "إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليس مبرراً للاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة".وتابع البيان "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان كالتالي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي تم تحديدها في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان".وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، نشرت صورا يوم السبت، قالت إنها لآلاف الجنود التابعين لجبهة تحرير ‏تيغراي الذين استسلموا للجيش الوطني الإثيوبي، بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.وأظهرت الصور عددا كبيرا من الشباب الذين يرتدون ملابس عادية غير عسكرية، وهم مجردون من الأسلحة.ونشرت الوكالة اعترافات على ألسنتهم عبروا خلالها عن ندمهم على المشاركة‏ في القتال، وهو ما لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/إثيوبيا-الأمن-يضبط-ذخائر-أسلحة-قبل-تسليمها-إلى-مسلحين-لإثارة-الاضطرابات-في-العاصمة-1053613763.html

https://arabic.sputniknews.com/20211204/إثيوبيا-الوكالة-الرسمية-تنشر-صورا-لـآلاف-الجنود-المستسلمين-من-جبهة-تيغراي-1053545466.html

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العالم, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي