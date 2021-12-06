أمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف

القاهرة - سبوتنيك. وقالت أمريكا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين:وأضاف البيان أن "إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليس مبرراً للاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة".وتابع البيان "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان كالتالي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي تم تحديدها في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان".وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، نشرت صورا يوم السبت، قالت إنها لآلاف الجنود التابعين لجبهة تحرير تيغراي الذين استسلموا للجيش الوطني الإثيوبي، بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.وأظهرت الصور عددا كبيرا من الشباب الذين يرتدون ملابس عادية غير عسكرية، وهم مجردون من الأسلحة.ونشرت الوكالة اعترافات على ألسنتهم عبروا خلالها عن ندمهم على المشاركة في القتال، وهو ما لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.
وتابع البيان "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان كالتالي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي تم تحديدها في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان".
وشدد البيان على "وجوب امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي"، متابعا "نحن ندين كل أشكال العنف ضد المدنيين في الماضي والحاضر والمستقبل".
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، نشرت صورا يوم السبت، قالت إنها لآلاف الجنود التابعين لجبهة تحرير تيغراي الذين استسلموا للجيش الوطني الإثيوبي، بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.