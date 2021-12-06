https://arabic.sputniknews.com/20211206/أول-تحرك-عسكري-من-السعودية-بعد-اعتراضها-صاروخا-باليستيا-كان-في-طريقه-إلى-الرياض--1053642685.html

أول تحرك عسكري من السعودية بعد اعتراضها صاروخا باليستيا كان في طريقه إلى الرياض

أول تحرك عسكري من السعودية بعد اعتراضها صاروخا باليستيا كان في طريقه إلى الرياض

أكد التحالف العربي في اليمن، مساء اليوم الاثنين، أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، بعد ساعات من اعتراض وتدمير صاروخ... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T19:09+0000

2021-12-06T19:09+0000

2021-12-06T19:09+0000

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وقال التحالف، في بيان له، إنه "بدء في تنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي استجابة للتهديد"، مؤكدا أنه "لحماية المدنيين سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض.وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة الماضية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب صنعاء بعد غارات شنتها مقاتلاته، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.يأتي ذلك بعد وقت قليل، من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم