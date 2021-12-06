تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/أول-تعليق-من-جبهة-تحرير-تيغراي-على-خسارة-بلدات-أمام-قوات-الحكومة-1053648628.html
أول تعليق من جبهة تحرير تيغراي على خسارة بلدات أمام قوات الحكومة
أول تعليق من جبهة تحرير تيغراي على خسارة بلدات أمام قوات الحكومة
علقت جبهة تحرير شعب تيغراي المناهضة لحكومة إثيوبيا، اليوم الاثنين، على إعلان الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد استعادة بلدتين استراتيجيتين. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T23:34+0000
2021-12-06T23:34+0000
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_051774412271457252004b017c5692bf.jpg
وقال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "لقد انسحبنا من مناطق شوا الشمالية وكومبولشا وديسي كجزء من خطتنا. لم تكن هناك وحدة نظامية كي تحرر هذه المدن، وسكانها يعلمون ذلك وجنرالات آبي أحمد أيضا يعلمون ذلك. الأمور تمضي حسب خطتنا".وأعلنت القوات الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين، استعادتها السيطرة على مدينتي ديسي وكومبولشا، شمالي البلاد، بالإضافة إلى بعض المدن الآخرى الواقعة في وسط البلاد، التي كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي.وتقع المدينتان في جنوب إقليم أمهرا، شمالي البلاد ويعدان من المدن الرئيسية في الإقليم، ويتمتعان بأهمية استراتيجية لقربهما من العاصمة أديس أبابا.وبوقت سابق من اليوم، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الغربية بانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا، وشددت على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال الصراع، معربة عن قلقها حول احتجاز الحكومة الإثيوبية لأعداد كبيرة من المواطنين على أساس الانتماء العرقي.وقالت أمريكا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، والسبت الماضي، أعلنت القوات الحكومية تحرير العديد من المدن والبلدات والضواحي، منها كواوزبا، وشيلا وأجيبار وتانتا ودوبا وغيرها من يد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.وقتل آلاف الإثيوبيين، ونزح آلاف آخرين من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا، ولجأوا إلى السودان المجاور، بفعل المعارك التي امتدت إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/حكومة-آبي-أحمد-تعلن-استعادة-السيطرة-على-بلدتين-استراتيجيتين-1053645606.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e062f73aab7b6c3a04ae46fcc0cfa44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا

أول تعليق من جبهة تحرير تيغراي على خسارة بلدات أمام قوات الحكومة

23:34 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
تابعنا عبر
علقت جبهة تحرير شعب تيغراي المناهضة لحكومة إثيوبيا، اليوم الاثنين، على إعلان الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد استعادة بلدتين استراتيجيتين.
وقال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "لقد انسحبنا من مناطق شوا الشمالية وكومبولشا وديسي كجزء من خطتنا. لم تكن هناك وحدة نظامية كي تحرر هذه المدن، وسكانها يعلمون ذلك وجنرالات آبي أحمد أيضا يعلمون ذلك. الأمور تمضي حسب خطتنا".
وأعلنت القوات الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين، استعادتها السيطرة على مدينتي ديسي وكومبولشا، شمالي البلاد، بالإضافة إلى بعض المدن الآخرى الواقعة في وسط البلاد، التي كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي.
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
حكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
20:25 GMT
وتقع المدينتان في جنوب إقليم أمهرا، شمالي البلاد ويعدان من المدن الرئيسية في الإقليم، ويتمتعان بأهمية استراتيجية لقربهما من العاصمة أديس أبابا.
وبوقت سابق من اليوم، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الغربية بانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا، وشددت على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال الصراع، معربة عن قلقها حول احتجاز الحكومة الإثيوبية لأعداد كبيرة من المواطنين على أساس الانتماء العرقي.
وقالت أمريكا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين،
"نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الأخيرة عن قيام الحكومة الإثيوبية باحتجاز أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين على أساس انتمائهم العرقي وبدون تهمة".
والسبت الماضي، أعلنت القوات الحكومية تحرير العديد من المدن والبلدات والضواحي، منها كواوزبا، وشيلا وأجيبار وتانتا ودوبا وغيرها من يد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
وقتل آلاف الإثيوبيين، ونزح آلاف آخرين من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا، ولجأوا إلى السودان المجاور، بفعل المعارك التي امتدت إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:47 GMTواشنطن تقاطع الأولمبياد الشتوي وبكين تصف القرار بـ"التلاعب السياسي"
أمسانفجارات عنيفة تهز اللاذقية والدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي كبير
أمسأول تعليق من جبهة تحرير تيغراي على خسارة بلدات أمام قوات الحكومة
أمسالمراكز الأمريكية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن
أمسسوق حجمها أكثر من تريليون دولار.. البرازيل تضع الأطعمة الحلال نصب عينيها
أمسالبرمان العربي يدين هجمات "الحوثيين" على المدن السعودية ويؤكد: يستهدفون إدامة الفوضى
أمسسيرجيو راموس يغيب عن مواجهة كلوب بروج
أمسالرئاسة السورية تنشر آخر فيديو للفنانة أنطوانيت نجيب قبل دخولها العناية المركزة... ماذا قالت
أمسالأمم المتحدة: التعاون والحوار المفتوح بين روسيا والولايات المتحدة أمر مهم للغاية
أمسالبيت الأبيض: جولة مفاوضات فيينا الأخيرة مع إيران مخيبة للآمال
أمسأستون فيلا عن "تريزيجيه" في أول مباراة له: نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف
أمسما هي طائرة الإنذار المبكر الصينية "زد دي كيه - 3"؟… صور
أمسالبنتاغون يزعم عدم تهديد طائرة للناتو لأخرى مدنية اضطرت لتغيير مستوى تحليقها بسبب الأولى
أمسصواريخ باليستية تجاه الرياض وخميس مشيط و"أنصار الله" تؤكد عملية واسعة في العمق السعودي
أمسعبد اللهيان: إيران تعتزم مواصلة المفاوضات في فيينا لاستعادة الاتفاق النووي ورفع العقوبات
أمسجورج قرداحي يعلق على تداول صورة نسبت له... "يحمل فيها رشاشا تحت صورة للخميني"... فيديو
أمسبرلمانية ليبية لـ"سبوتنيك": مجلس النواب يدرك خطورة المرحلة وهناك أطراف تحاول تأجيل الانتخابات
أمسمسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
أمسحكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
أمسمراجعة كافة العلاقات مع إسرائيل.. ما دلالات قرارات الرئيس الفلسطيني وتأثيرها؟