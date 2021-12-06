إثيوبيا... الأمن يضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين لإثارة الاضطرابات في العاصمة

وبحسب محطة فانا المحلية، فإن أفراد شرطة أوروميا فتشوا سيارة شخص كان قادما من منطقة أواش أربا متجها إلى العاصمة، بعد بلاغ من المجتمع المحلي فعثروا فيها على 2560 ذخيرة للرشاشات الثقيلة.وأوقفت الشرطة السيارة في ضاحية آلم غنا بالعاصمة، حيث كانت تتجه بالذخيرة إلى مسلحي جماعة "شني الإرهابية".يأتي ذلك في الزقت الذي تواجه فيه القوات الحكومية الإثيوبية معارك عنيفة مع تحالف عسكري من قوات تيغراي وأورومو.واندلع الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.ومنذ انضمام رئيس الوزراء آبي احمد إلى خط الجبهة والأمامي في المعارك، تعلن القوات الإثيوبية كل يوم تحرير مناطق جديدة من قبضة القوات التي تصفها بالإرهابية، فيما تقول جبهة تيغراي إنها تنسحب تكتيكيا لإعادة التموضع.وأعلنت جبهة "أورمو" قبل يومين أن قواتها تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من جهة الجنوب والغرب.
ومنذ انضمام رئيس الوزراء آبي احمد إلى خط الجبهة والأمامي في المعارك، تعلن القوات الإثيوبية كل يوم تحرير مناطق جديدة من قبضة القوات التي تصفها بالإرهابية، فيما تقول جبهة تيغراي إنها تنسحب تكتيكيا لإعادة التموضع.
وأعلنت جبهة "أورمو" قبل يومين أن قواتها تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من جهة الجنوب والغرب.