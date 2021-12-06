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إثيوبيا... الأمن يضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين لإثارة الاضطرابات في العاصمة
إثيوبيا... الأمن يضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين لإثارة الاضطرابات في العاصمة
تمكنت قوات الأمن الإثيوبية من ضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين في العاصمة أديس أبابا لإثارة الاضطرابات والتوترات. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:43+0000
2021-12-06T09:43+0000
العالم
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وبحسب محطة فانا المحلية، فإن أفراد شرطة أوروميا فتشوا سيارة شخص كان قادما من منطقة أواش أربا متجها إلى العاصمة، بعد بلاغ من المجتمع المحلي فعثروا فيها على 2560 ذخيرة للرشاشات الثقيلة.وأوقفت الشرطة السيارة في ضاحية آلم غنا بالعاصمة، حيث كانت تتجه بالذخيرة إلى مسلحي جماعة "شني الإرهابية".يأتي ذلك في الزقت الذي تواجه فيه القوات الحكومية الإثيوبية معارك عنيفة مع تحالف عسكري من قوات تيغراي وأورومو.واندلع الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.ومنذ انضمام رئيس الوزراء آبي احمد إلى خط الجبهة والأمامي في المعارك، تعلن القوات الإثيوبية كل يوم تحرير مناطق جديدة من قبضة القوات التي تصفها بالإرهابية، فيما تقول جبهة تيغراي إنها تنسحب تكتيكيا لإعادة التموضع.وأعلنت جبهة "أورمو" قبل يومين أن قواتها تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من جهة الجنوب والغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/جبهة-أورومو-قواتنا-تتقدم-بسرعة-نحو-العاصمة-الإثيوبية-1053534109.html
https://arabic.sputniknews.com/20211204/القوات-الإثيوبية-تعلن-تحرير-4-مدن-جديدة-من-قبضة-جبهة-تحرير-تيغراي-1053536667.html
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العالم, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

إثيوبيا... الأمن يضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين لإثارة الاضطرابات في العاصمة

09:43 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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تمكنت قوات الأمن الإثيوبية من ضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين في العاصمة أديس أبابا لإثارة الاضطرابات والتوترات.
وبحسب محطة فانا المحلية، فإن أفراد شرطة أوروميا فتشوا سيارة شخص كان قادما من منطقة أواش أربا متجها إلى العاصمة، بعد بلاغ من المجتمع المحلي فعثروا فيها على 2560 ذخيرة للرشاشات الثقيلة.
وأوقفت الشرطة السيارة في ضاحية آلم غنا بالعاصمة، حيث كانت تتجه بالذخيرة إلى مسلحي جماعة "شني الإرهابية".
أحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
جبهة "أورومو": قواتنا تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية
4 ديسمبر, 08:32 GMT
يأتي ذلك في الزقت الذي تواجه فيه القوات الحكومية الإثيوبية معارك عنيفة مع تحالف عسكري من قوات تيغراي وأورومو.
واندلع الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.
العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
القوات الإثيوبية تعلن تحرير 4 مدن جديدة من قبضة جبهة تحرير تيغراي
4 ديسمبر, 09:35 GMT
ومنذ انضمام رئيس الوزراء آبي احمد إلى خط الجبهة والأمامي في المعارك، تعلن القوات الإثيوبية كل يوم تحرير مناطق جديدة من قبضة القوات التي تصفها بالإرهابية، فيما تقول جبهة تيغراي إنها تنسحب تكتيكيا لإعادة التموضع.
وأعلنت جبهة "أورمو" قبل يومين أن قواتها تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من جهة الجنوب والغرب.
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