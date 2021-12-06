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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/إس-بي---4-طلقات-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1053637125.html
"إس بي - 4"... طلقات روسية صامتة للقوات الخاصة
"إس بي - 4"... طلقات روسية صامتة للقوات الخاصة
تطور روسيا مجموعة متنوعة من الذخائر، التي يستخدمها أفراد القوات الخاصة، ومنها طلقات "إس بي - 4" الصامتة، التي لا ينتج عن إطلاقها أي صوت أو لهب. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:18+0000
2021-12-06T16:18+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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ونشرت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قائمة بمجموعة من الأسلحة الخفيفة، التي يعتمد عليها أفراد القوات الخاصة في مهامهم، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.ورغم أن نظرية عملها تشبه الطلقات العادية، إلا أن الاختلاف في أن طلقات "إس بي - 4" مصممة لاحتجاز الغازات الناتجة عن احتراق مادة البارود داخل "فارغ الطلقة" وهو ما يحول دون خروج أي صوت أو لهب عند انطلاقها.وبهذه الطريقة تكون طلقات "إس بي - 4"، التي يصل مداها إلى 50 مترا صامتة تماما.ما هي المواصفات الفنية لطلقات "إس بي - 4"؟هي طلقات عيار (7.62 * 41 ملم) وزنها بالرصاصة 24 غراما ويصل وزن الرصاصة فقط إلى 10 غرامات.تنطلق الرصاصة من فوهة المسدس بسرعة 195 مترا في الثانية ويمكنها اختراق خوذة الجنود على مسافة 25 مترا.يمكن استخدام طلقات "إس بي - 4" بواسطة مسدس "أو تي إس - 38" وهو مسدس من فئة خاصة بمخزن سعة 5 طلقات.
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رصد عسكري

"إس بي - 4"... طلقات روسية صامتة للقوات الخاصة

16:18 GMT 06.12.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABشركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
شركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبر
تطور روسيا مجموعة متنوعة من الذخائر، التي يستخدمها أفراد القوات الخاصة، ومنها طلقات "إس بي - 4" الصامتة، التي لا ينتج عن إطلاقها أي صوت أو لهب.
ونشرت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قائمة بمجموعة من الأسلحة الخفيفة، التي يعتمد عليها أفراد القوات الخاصة في مهامهم، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
وتصنف طلقات "إس بي - 4" ضمن الطلقات الصامتة التي تنطلق دون أن يتبعها خروج لهب من فوهة المسدس، الذي يستخدمها.
روس أوبورون إكسبورت
ورغم أن نظرية عملها تشبه الطلقات العادية، إلا أن الاختلاف في أن طلقات "إس بي - 4" مصممة لاحتجاز الغازات الناتجة عن احتراق مادة البارود داخل "فارغ الطلقة" وهو ما يحول دون خروج أي صوت أو لهب عند انطلاقها.
وبهذه الطريقة تكون طلقات "إس بي - 4"، التي يصل مداها إلى 50 مترا صامتة تماما.

ما هي المواصفات الفنية لطلقات "إس بي - 4"؟

هي طلقات عيار (7.62 * 41 ملم) وزنها بالرصاصة 24 غراما ويصل وزن الرصاصة فقط إلى 10 غرامات.
تنطلق الرصاصة من فوهة المسدس بسرعة 195 مترا في الثانية ويمكنها اختراق خوذة الجنود على مسافة 25 مترا.
© Sputnik . Alaa - Almotairyأسلحة روسية خفيفة في معرض "إيديكس 2021" - مسدس "أو تي إس - 38" الذي يستخدم طلقات "إس بي - 4" الصامتة
أسلحة روسية خفيفة في معرض إيديكس 2021 - مسدس أو تي إس - 38 الذي يستخدم طلقات إس بي - 4 الصامتة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
أسلحة روسية خفيفة في معرض "إيديكس 2021" - مسدس "أو تي إس - 38" الذي يستخدم طلقات "إس بي - 4" الصامتة
© Sputnik . Alaa - Almotairy
يمكن استخدام طلقات "إس بي - 4" بواسطة مسدس "أو تي إس - 38" وهو مسدس من فئة خاصة بمخزن سعة 5 طلقات.
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