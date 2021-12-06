"إس بي - 4"... طلقات روسية صامتة للقوات الخاصة

ونشرت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قائمة بمجموعة من الأسلحة الخفيفة، التي يعتمد عليها أفراد القوات الخاصة في مهامهم، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.ورغم أن نظرية عملها تشبه الطلقات العادية، إلا أن الاختلاف في أن طلقات "إس بي - 4" مصممة لاحتجاز الغازات الناتجة عن احتراق مادة البارود داخل "فارغ الطلقة" وهو ما يحول دون خروج أي صوت أو لهب عند انطلاقها.وبهذه الطريقة تكون طلقات "إس بي - 4"، التي يصل مداها إلى 50 مترا صامتة تماما.ما هي المواصفات الفنية لطلقات "إس بي - 4"؟هي طلقات عيار (7.62 * 41 ملم) وزنها بالرصاصة 24 غراما ويصل وزن الرصاصة فقط إلى 10 غرامات.تنطلق الرصاصة من فوهة المسدس بسرعة 195 مترا في الثانية ويمكنها اختراق خوذة الجنود على مسافة 25 مترا.يمكن استخدام طلقات "إس بي - 4" بواسطة مسدس "أو تي إس - 38" وهو مسدس من فئة خاصة بمخزن سعة 5 طلقات.
تطور روسيا مجموعة متنوعة من الذخائر، التي يستخدمها أفراد القوات الخاصة، ومنها طلقات "إس بي - 4" الصامتة، التي لا ينتج عن إطلاقها أي صوت أو لهب.
ونشرت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قائمة بمجموعة من الأسلحة الخفيفة، التي يعتمد عليها أفراد القوات الخاصة في مهامهم، خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
وتصنف طلقات "إس بي - 4" ضمن الطلقات الصامتة التي تنطلق دون أن يتبعها خروج لهب من فوهة المسدس، الذي يستخدمها.
روس أوبورون إكسبورت
ورغم أن نظرية عملها تشبه الطلقات العادية، إلا أن الاختلاف في أن طلقات "إس بي - 4" مصممة لاحتجاز الغازات الناتجة عن احتراق مادة البارود داخل "فارغ الطلقة" وهو ما يحول دون خروج أي صوت أو لهب عند انطلاقها.
وبهذه الطريقة تكون طلقات "إس بي - 4"، التي يصل مداها إلى 50 مترا صامتة تماما.
ما هي المواصفات الفنية لطلقات "إس بي - 4"؟
هي طلقات عيار (7.62 * 41 ملم) وزنها بالرصاصة 24 غراما ويصل وزن الرصاصة فقط إلى 10 غرامات.
تنطلق الرصاصة من فوهة المسدس بسرعة 195 مترا في الثانية ويمكنها اختراق خوذة الجنود على مسافة 25 مترا.