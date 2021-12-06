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إعادة خيلفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية بحكم قضائي
إعادة خيلفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية بحكم قضائي
قضت محكمة استئناف ‫طرابلس بإعادة المرشح الرئاسي خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:00+0000
2021-12-06T13:00+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
خليفة حفتر
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ورفضت المحكمة حكم الطعن الصادر ضد ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وفقا لبوابة الوسط الليبية.وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الزاوية، حكمًا باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت الطعن المقدَّم ضده والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.ربما يهمك: ماذا سيحدث في ليبيا بعد انتخابات 24 ديسمبر...مركز غربي يضع 4 سيناريوهاتومن قبل حفتر قضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، الأحد، برفض الطعن الذي تقدمت به مفوضية الانتخابات ضد الحكم بإعادة سيف الإسلام القذافي للسباق.من جهته جدّد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، موقف المجلس من الانتخابات قائلا إنها "تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة"، مشيرًا إلى أنها "أُسِّست على أساسات غير صحيحة، والقوانين التي بُنيت عليها خالفت الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".
https://arabic.sputniknews.com/20211125/وسائل-إعلام-ليبية-الإدعاء-العسكري-بمصراتة-يصدر-حكما-غيابيا-بإعدام-خليفة-حفتر-وآخرين-1053274228.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, خليفة حفتر

إعادة خيلفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية بحكم قضائي

13:00 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / ARIS MESSINISقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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قضت محكمة استئناف ‫طرابلس بإعادة المرشح الرئاسي خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول.
ورفضت المحكمة حكم الطعن الصادر ضد ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وفقا لبوابة الوسط الليبية.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الزاوية، حكمًا باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت الطعن المقدَّم ضده والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر في أثينا، اليونان 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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25 نوفمبر, 13:19 GMT
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ومن قبل حفتر قضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، الأحد، برفض الطعن الذي تقدمت به مفوضية الانتخابات ضد الحكم بإعادة سيف الإسلام القذافي للسباق.
من جهته جدّد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، موقف المجلس من الانتخابات قائلا إنها "تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة"، مشيرًا إلى أنها "أُسِّست على أساسات غير صحيحة، والقوانين التي بُنيت عليها خالفت الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".
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