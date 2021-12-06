إعادة خيلفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية بحكم قضائي

ورفضت المحكمة حكم الطعن الصادر ضد حفتر من محكمة الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وفقا لبوابة الوسط الليبية.وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الزاوية، حكمًا باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت الطعن المقدَّم ضده والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.ربما يهمك: ماذا سيحدث في ليبيا بعد انتخابات 24 ديسمبر...مركز غربي يضع 4 سيناريوهاتومن قبل حفتر قضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، الأحد، برفض الطعن الذي تقدمت به مفوضية الانتخابات ضد الحكم بإعادة سيف الإسلام القذافي للسباق.من جهته جدّد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، موقف المجلس من الانتخابات قائلا إنها "تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة"، مشيرًا إلى أنها "أُسِّست على أساسات غير صحيحة، والقوانين التي بُنيت عليها خالفت الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".
ومن قبل حفتر قضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، الأحد، برفض الطعن الذي تقدمت به مفوضية الانتخابات ضد الحكم بإعادة سيف الإسلام القذافي للسباق.
من جهته جدّد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، موقف المجلس من الانتخابات قائلا إنها "تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة"، مشيرًا إلى أنها "أُسِّست على أساسات غير صحيحة، والقوانين التي بُنيت عليها خالفت الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".