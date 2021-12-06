إعلام محلي: القوات الإثيوبية حررت عدة مدن من قوات تيغراي منها ديسي وكومبولشا

وقال موقع قناة "إي بي سي نيوز" الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين: "تم تحرير مدينتي ديسي وكومبولشا من احتلال جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية".كما أعلن كذلك "تحرير عدة مدن أخرى، منها "باتي وكيرسا وغيربا ودغان، وكذلك ضاحية كالو،التي تم تحريرها بالكامل من يد هذه الجماعة الإرهابية".وتقع مدينتا ديسي وكومبولشا في جنوب إقليم أمهرا، شمالي البلاد، وتمثلان أهمية استراتيجية كبرى لقربهما من العاصمة.وكانت القوات الحكومية قد أعلنت السبت الماضي، تحرير عدد من المدن والبلدات والضواحي، منها كواوزبا، وشيلا وأجيبار وتانتا ودوبا وغيرها من يد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.وقبلها وتحديدا الأربعاء الماضي، أعلنت السيطرة على منطقة "لاليبيلا" التاريخية شمالي البلاد، وهي منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة، ومصنفة ضمن مناطق التراث العالمي وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
كما أعلن كذلك "تحرير عدة مدن أخرى، منها "باتي وكيرسا وغيربا ودغان، وكذلك ضاحية كالو،التي تم تحريرها بالكامل من يد هذه الجماعة الإرهابية".
وتقع مدينتا ديسي وكومبولشا في جنوب إقليم أمهرا، شمالي البلاد، وتمثلان أهمية استراتيجية كبرى لقربهما من العاصمة.
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت السبت الماضي، تحرير عدد من المدن والبلدات والضواحي، منها كواوزبا، وشيلا وأجيبار وتانتا ودوبا وغيرها من يد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقبلها وتحديدا الأربعاء الماضي، أعلنت السيطرة على منطقة "لاليبيلا" التاريخية شمالي البلاد، وهي منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة، ومصنفة ضمن مناطق التراث العالمي وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).