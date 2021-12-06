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https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-محلي-القوات-الإثيوبية-حررت-عدة-مدن-من-قوات-تيغراي-منها-ديسي-وكومبولشا-1053639743.html
إعلام محلي: القوات الإثيوبية حررت عدة مدن من قوات تيغراي منها ديسي وكومبولشا
إعلام محلي: القوات الإثيوبية حررت عدة مدن من قوات تيغراي منها ديسي وكومبولشا
قالت تقارير إعلامية إثيوبية إن القوات الحكومية حررت عدة مدن من قوات تيغراي، منها ديسي وكومبولشا شمالي البلاد. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T17:18+0000
2021-12-06T17:18+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقال موقع قناة "إي بي سي نيوز" الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين: "تم تحرير مدينتي ديسي وكومبولشا من احتلال جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية".كما أعلن كذلك "تحرير عدة مدن أخرى، منها "باتي وكيرسا وغيربا ودغان، وكذلك ضاحية كالو،التي تم تحريرها بالكامل من يد هذه الجماعة الإرهابية".وتقع مدينتا ديسي وكومبولشا في جنوب إقليم أمهرا، شمالي البلاد، وتمثلان أهمية استراتيجية كبرى لقربهما من العاصمة.وكانت القوات الحكومية قد أعلنت السبت الماضي، تحرير عدد من المدن والبلدات والضواحي، منها كواوزبا، وشيلا وأجيبار وتانتا ودوبا وغيرها من يد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.وقبلها وتحديدا الأربعاء الماضي، أعلنت السيطرة على منطقة "لاليبيلا" التاريخية شمالي البلاد، وهي منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة، ومصنفة ضمن مناطق التراث العالمي وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
https://arabic.sputniknews.com/20211204/القوات-الإثيوبية-تعلن-تحرير-4-مدن-جديدة-من-قبضة-جبهة-تحرير-تيغراي-1053536667.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

إعلام محلي: القوات الإثيوبية حررت عدة مدن من قوات تيغراي منها ديسي وكومبولشا

17:18 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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قالت تقارير إعلامية إثيوبية إن القوات الحكومية حررت عدة مدن من قوات تيغراي، منها ديسي وكومبولشا شمالي البلاد.
وقال موقع قناة "إي بي سي نيوز" الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين: "تم تحرير مدينتي ديسي وكومبولشا من احتلال جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية".
العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
القوات الإثيوبية تعلن تحرير 4 مدن جديدة من قبضة جبهة تحرير تيغراي
4 ديسمبر, 09:35 GMT
كما أعلن كذلك "تحرير عدة مدن أخرى، منها "باتي وكيرسا وغيربا ودغان، وكذلك ضاحية كالو،التي تم تحريرها بالكامل من يد هذه الجماعة الإرهابية".
وتقع مدينتا ديسي وكومبولشا في جنوب إقليم أمهرا، شمالي البلاد، وتمثلان أهمية استراتيجية كبرى لقربهما من العاصمة.
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت السبت الماضي، تحرير عدد من المدن والبلدات والضواحي، منها كواوزبا، وشيلا وأجيبار وتانتا ودوبا وغيرها من يد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقبلها وتحديدا الأربعاء الماضي، أعلنت السيطرة على منطقة "لاليبيلا" التاريخية شمالي البلاد، وهي منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة، ومصنفة ضمن مناطق التراث العالمي وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
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