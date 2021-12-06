https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-والد-أمير-قطر-يلتقي-أردوغان-بعيدا-عن-الكاميرات-1053643397.html

إعلام: والد أمير قطر يلتقي أردوغان بعيدا عن الكاميرات

إعلام: والد أمير قطر يلتقي أردوغان بعيدا عن الكاميرات

التقى والد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مساء اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور بلاده حاليا، بعيدا على الكاميرات. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T19:35+0000

2021-12-06T19:35+0000

2021-12-06T19:35+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار قطر اليوم

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وقال موقع ترك برس، إن "والد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مأدبة عشاء على شرفه، مشيرا إلى أن أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي شاركت في المأدبة التي جرت بعيدا عن عدسات الصحفيين.وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، أثناء توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، بالقيام بكل ما يلزم لتطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج.وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم". وتابع: "نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية".وقال أردوغان إن علاقة بلاده مع قطر ستتواصل خلال الفترة المقبلة بزخم أكبر، لافتا إلى أن "حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار". وأضاف "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع كافة دول الخليج الأخرى".وأكد الرئيس التركي أنه سيوقع خلال الزيارة العديد من الاتفاقات الثنائية مع الدوحة، وأشار إلى أن "هناك الكثير من الاستثمارات القطرية في تركيا"، لافتا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين "عند مستوى متقدم".وقال إن بلاده يمكنها زيادة حجم الاستثمارات حال تمكنت من القضاء على ظاهرة الإرهاب، في إشارة لنشاط منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) التي تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا.ومن المقرر أن يشارك أردوغان في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر في نسخته السابعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/قطر-وتركيا-بصدد-التوقيع-على-12-اتفاقية-جديدة-1053633992.html

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