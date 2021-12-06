إعلان عن صاروخ روسي يقض مضجع البحرية الأمريكية

واعتبر الموقع أن صاروخ "تسيركون" الروسي يقض مضجع الغرب لكونه صاروخا سريعا جدا يمكن أن تبلغ سرعته 9 ماخ (الماخ سرعة الصوت) حتى أن لا أحد يستطيع إيقافه واعتراضه عندما ينطلق نحو سفينة معادية في البحر.وأشار إلى أن بإمكان بطاريات صواريخ "تسيركون" وصواريخ الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400" أن تمنع اقتراب البوارج الحربية وطائرات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من المنطقة التي تدافع عنها بينما تستطيع القوات الروسية مواصلة عملياتها من دون أن تلقى المقاومة.وقال الموقع، في الإشارة إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام: "إذا تمتع صاروخ "تسيركون" بهذه المواصفات فإنه يشكل عقبة تمنع تحقيق خطط حلف شمال الأطلسي.
تملك روسيا ما يتيح لها الدفاع عن النفس وتوجيه الضربة الساحقة للعدو. أعلن ذلك موقع "19فوتي فايف" الإخباري.
واعتبر الموقع أن صاروخ "تسيركون" الروسي يقض مضجع الغرب لكونه صاروخا سريعا جدا يمكن أن تبلغ سرعته 9 ماخ (الماخ سرعة الصوت) حتى أن لا أحد يستطيع إيقافه واعتراضه عندما ينطلق نحو سفينة معادية في البحر.
وأشار إلى أن بإمكان بطاريات صواريخ "تسيركون" وصواريخ الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400" أن تمنع اقتراب البوارج الحربية وطائرات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من المنطقة التي تدافع عنها بينما تستطيع القوات الروسية مواصلة عملياتها من دون أن تلقى المقاومة.
وقال الموقع، في الإشارة إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام: "إذا تمتع صاروخ "تسيركون" بهذه المواصفات فإنه يشكل عقبة تمنع تحقيق خطط حلف شمال الأطلسي.